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Megállt a szíve a műtőasztalon a közkedvelt focilegendának: csodával határos módon hozták vissza az életbe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors májátültetés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 18:15
klinikai halálManchester United
A Manchester United és a Tottenham egykori sztárja, a népszerű rádiós műsorvezető hónapokra eltűnt a nyilvánosság elől, most pedig elárulta: a klinikai halál állapotából hozták vissza.
Bors
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Hónapok óta lázasan találgatták a sportkedvelők,  hova tűnt a talkSPORT reggeli műsorának közkedvelt házigazdája, Alan Brazil. A 66 éves skót futball legenda, aki pályafutása során a Manchester United, a Tottenham és az Ipswich Town mezét is magára ölthette, nemrég megtörte a csendet, és elképesztő részleteket árult el az eltűnése mögött álló drámáról. Kiderült: egy életmentő májátültetés során szó szerint meghalt egy időre.

Alan Brazil szervezetét egy bravúros májátültetés mentette meg, miután a műtőasztalon megállt a szíve
Alan Brazil szervezetét egy bravúros májátültetés mentette meg, miután a műtőasztalon leállt a szíve / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Drámai pillanatok a műtőben

Még itt vagyok! Napról napra javul az állapotom, és alig várom, hogy visszatérjek. Leállt a szívem a műtőasztalon! Furcsa néhány hónap van mögöttem, az már biztos. De hála Istennek, a szerencsének és az Addenbrooke kórház zseniális csapatának, megmentették az életemet

– kezdte a tőle megszokott életigenléssel Brazil.

A veterán csatár elmondta, a felépülés még hosszú folyamat, de a sport iránti imádata tartja benne a lelket – írja a Mirror.

Életmentő májátültetés mentette meg a sztárt

Sajnos ez a mi korunk átka. Mindennap valami szomorú hírt olvasol: Kenny Dalglish, Kevin Keegan, John Barnes... De én túléltem. Még nem vagyok a régi, de alakulok, srácok! Élő adásban vagyok, és élek!

– üzente a hallgatóknak a legenda, aki reményei szerint két-három héten belül újra teljes állásban mikrofon mögé ülhet.

Brazil eltűnését korábban teljes titoktartás övezte, a család csak egy szűkszavú közleményt adott ki a közösségi médiában, amelyben türelmet és a magánéletük tiszteletben tartását kérték a lábadozás idejére.

A túlvilágról tért vissza

Sokakban azért is hűlt meg a vér, mert a sztár idén februárban egy súlyos fülfertőzés miatt már hiányzott a stúdióból, és akkor fekete humorral ütötte el a dolgot.

Soha nem kaptam még ennyi üzenetet, hogy ’Jól vagy? Meghaltál? Haldokolsz?’ Hagyjanak már békén, komolyan! Csak a fülem volt

– mondta akkor viccelődve Brazil. A sors fintora, hogy alig néhány héttel később a morbid kérdések majdnem valósággá váltak, és a skót ikonnak valóban a túlvilágról kellett visszatérnie.

 

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