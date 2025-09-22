Hatnaposon ritka betegség támadta meg a koraszülött fiút: „Már nem volt sok ideje hátra”

Egy anya, akinek csodával határos módon koraszülött fia az egyik legfiatalabb csecsemő, aki májátültetést kapott, arra buzdít most másokat, hogy beszéljenek szeretteikkel a szervadományozásról.

A koraszülött fiúnak a ritka betegség miatt májátültetésre volt szüksége

Arlene McNab fia három héttel korábban jött a világra. Néhány nappal később Zac anyukája már gyanítani kezdte, hogy valami nincs rendben, ugyanis egy zúzódást vett észre fia aprócska lábán. Zac intenzív osztályra került hatnaposan. A vizsgálatok kiderítették, hogy hemofagocitikus limfohisztiozitózisban (HLH) szenved, egy ritka immunrendellenességben, amelyet enterovírus váltott ki, és amely szervi elégtelenséghez vezetett. Emiatt májátültetésre volt szüksége, és meg is műtötték, így ő lett az egyik legfiatalabb csecsemő, akin ilyen műtétet végeztek.

A koraszülött fiú családja nagyon hálás

„Öt hetes korában felvették a transzplantációs listára, péntek este vették fel, és vasárnap délután kaptunk egy hívást, hogy találtak neki egy potenciális donort. Szóval nagyon-nagyon szerencsés volt. Nagyon gyorsan kaptuk azt a hívást. Mielőtt elhagytuk a kórházat, azt mondták nekünk, hogy Zac esélye a transzplantációra nagyon kicsi, annyira, hogy azt tanácsolták, mielőbb hívjuk meg a családot, hogy látogassák meg, és ez ijesztő volt. Azt hiszem, csak reméltük, hogy sikerülni fog. Tudom, milyen szerencsés, mert sok gyerek és felnőtt nem éli túl a várakozást. Zacnek már nem volt sok ideje hátra, nagyon-nagyon szerencsés volt.” - mesélte élete legnehezebb pillanatairól az édesanya, Arlene.

A transzplantációhoz Zac egy másik gyermektől kapott máját. Azóta jó előrehaladást ért el, miközben továbbra is minden nap gyógyszereket szed, köztük immunszuppresszánsokat. A most hároméves Zac aktív kisfiú, aki szeret focizni, a kertben trambulinozni, óvodába járni és játszani a hatéves bátyjával, Jake-kel.

A szervadományozási hét kezdetével Arlene kapcsolatba lépett a két éves kislány édesanyjával, akinek a máját Zac kapta meg, és elmondta, hogy a McNab család nagyon hálás neki.

