"Azt hittem, ennyi volt az életemnek" – unokatestvére mentette meg a rákos édesapa életét

Keaton Herzernél epevezetékrákot diagnosztizáltak. Az apuka attól félt, hogy 16 hónapos fia csak fényképekről fog emlékezni rá, mire felnő. Ezt a gondolatot saját unokatestvére, Stephanie oszlatta el, amikor felajánlotta neki a májának egy részét, megmentve ezzel az életét.

Unokatestvére mája mentette meg a rákos édesapát

Lesokkolt. Teljesen rettegtem, és azt hittem, ennyi volt az életemnek

– mondta az amerikai apuka.

Saját máját adta unokatestvérének Stephanie

Az orvosok azonnal kemoterápiát javasoltak, és úgy vélték, élete végéig kezelésekre járhat majd – unokatestvére azonban ettől a sors­tól mentette meg. Amikor Stephanie megtudta Keaton diagnózisát, azonnal kivizsgáltatta magát, majd felajánlotta a máját. Elmondása szerint amint kiderült, hogy kompatibilis a vércsoportjuk, egy pillanatig sem habozott.

Amint lehetőség lett rá, azonnal mondtam nekik, hogy benne vagyok

– mondta.

Bár az ajánlat szívből jött, Keaton még a halál küszöbén is nehezen tudta elfogadni a hatalmas áldozatot. Elmondása szerint mindig is nehezére esett segítséget kérni vagy elfogadni azt. Ez a diagnózis utáni első hónapokban is megmutatkozott: magában tartotta az érzéseit, és igyekezett erősnek mutatkozni akkor is, amikor a valójában rettegett.

Nem gyengeség segítséget kérni, és rendben van, ha nem mindig te vagy az erős fél a kapcsolatban.

Stephanie eközben további vizsgálatokon, ultrahangokon és szociális munkásokkal való konzultációkon vett részt a műtét előtt. Azt mondja, a folyamat során egyszer sem változott meg a döntése, mert tudta, hogy Keaton ugyanezt tette volna érte.

A műtét végül még közelebb hozta egymáshoz az unokatestvéreket, miközben Keaton rádöbbent, hányan állnak mellette és családja mellett életük legnehezebb időszakában.

Ez azt jelentette, hogy a fiam talán az apjával nőhet fel. Lehet, hogy a feleségemnek nem kell egyedülálló anyává válnia

– mondta Keaton a People oldalának.

Keaton, aki a közösségi médiában rendszeresen megosztja a diagnózisával kapcsolatos tapasztalatait, egy nemrég közzétett videóban arról beszélt, hogy a műtét után néhány nappal már sokkal jobban érezte magát. Azóta újra edzeni kezdett, és igyekszik visszatérni a normális kerékvágásba.