Szoboszlai után újabb magyar focista villantott extravagáns szettet - melyik a jobb?

A napokban Szoboszlai Dominik óriási port kavart a közösségi médiában, miután egy extravagáns szettben érkezett meg a magyar válogatott edzőközpontjába. A megosztó öltözékéből villámgyorsan mémek százai készültek, rengetegen posztoltak róla, sőt egyes cégek még jogi gondokba is ütköztek a fotó nem megfelelő felhasználása miatt. Most a korábbi válogatott csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is megmutatta legújabb szettjét, amely teljesen más stílusirányt képvisel.

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik is részt vett a Red Bull gáláján Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Nem újdonság, hogy a futball világában ma már nemcsak a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a megjelenés is komoly figyelmet kap. Gyakorlatilag ahány játékos, annyi stílus, és ez jól látszik Dzsudzsák és Szoboszlai öltözködésén is, akik rendkívül eltérő irányt követnek.

A válogatottsági rekorder a minap egy 24 óráig elérhető Instagram-történetben mutatta meg új szettjét. A DVSC 39 éves játékosa egy olívazöld zakót viselt világos nadrággal, amit barna loaferrel és napszemüveggel egészített ki.

Dzsudzsák Balázs ad a megjelenésére Fotó: Instagram

Összességében egy letisztult, elegáns összeállításról van szó, amely inkább klasszikus és időtálló. Szoboszlai ezzel szemben a modernebb, és gyakran merészebb vonalat képviseli, amely a futballisták új generációjára jellemző.

Szoboszlai Dominik vagy Dzsudzsák Balázs a stílusosabb?

Végső soron egyik stílus sem jobb vagy rosszabb a másiknál, inkább két teljesen eltérő ízlésről van szó. Te melyiket érzed közelebb magadhoz? Szavazz!