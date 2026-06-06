Szoboszlai után újabb magyar focista villantott extravagáns szettet - melyik a jobb?

A napokban Szoboszlai Dominik óriási port kavart a közösségi médiában, miután egy extravagáns szettben érkezett meg a magyar válogatott edzőközpontjába. A megosztó öltözékéből villámgyorsan mémek százai készültek, rengetegen posztoltak róla, sőt egyes cégek még jogi gondokba is ütköztek a fotó nem megfelelő felhasználása miatt. Most a korábbi válogatott csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs is megmutatta legújabb szettjét, amely teljesen más stílusirányt képvisel.
Nem újdonság, hogy a futball világában ma már nemcsak a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a megjelenés is komoly figyelmet kap. Gyakorlatilag ahány játékos, annyi stílus, és ez jól látszik Dzsudzsák és Szoboszlai öltözködésén is, akik rendkívül eltérő irányt követnek.
A válogatottsági rekorder a minap egy 24 óráig elérhető Instagram-történetben mutatta meg új szettjét. A DVSC 39 éves játékosa egy olívazöld zakót viselt világos nadrággal, amit barna loaferrel és napszemüveggel egészített ki.
Összességében egy letisztult, elegáns összeállításról van szó, amely inkább klasszikus és időtálló. Szoboszlai ezzel szemben a modernebb, és gyakran merészebb vonalat képviseli, amely a futballisták új generációjára jellemző.
Végső soron egyik stílus sem jobb vagy rosszabb a másiknál, inkább két teljesen eltérő ízlésről van szó. Te melyiket érzed közelebb magadhoz? Szavazz!
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