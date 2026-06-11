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"Christian Eriksen az életével játszik" – a magyar orvosok lebeszélik a folytatásról a focistát

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 09:17
dániaszívpanasz
Az életével játszik a dán labdarúgó-válogatott középpályása. Két magyar orvos szerint Christian Eriksennek nem szabadna folytatnia a pályafutását.
(s)
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Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása már családja körében, odahaza gyógyul, miután kiengedték a kórházból. A 34 éves játékos az után került kórházba, hogy vasárnap, az ukránok elleni, odensei barátságos válogatott mérkőzésen, a második félidő közepén rövid időre eszméletét vesztette. Miután az orvosi csapat ellátta, saját lábán hagyta el a játékteret és szállt be a mentőautóba. Hasonló eset már történt Eriksennel korábban is: 2021-ben, a finnek elleni, Európa-bajnoki csoportkörös meccs első félidejének végén összeesett, s negyedórán át sürgősségi orvosi ellátásban részesült a pályán, újra kellett éleszteni. 

Christian Eriksen
Christian Eriksen másodszor lett rosszul a futballpályán Fotó: NurPhoto

A Bors által megkérdezett két magyar orvos szerint Eriksen az életét kockáztatja, ha folytatja a futballt. A magyar labdarúgó-válogatott egykori csapatorvosa, Szilágyi György főorvos, klinikai szakorvos, aki 226 magyar válogatott találkozón szolgált, kijelentette: ha a 34 éves dán játékos továbbra is sportol, az lutri a halállal.

Nem tudom, tudatta-e valaki vele, de az életét kockáztatja. Ezt tette már akkor is, amikor a 2021-es eset után folytatta a pályafutását. Odense talán a végső figyelmeztetésnek számít, mert egy harmadik hasonló rosszullét végzetes lehet 

– fogalmazott Szilágyi doktor. 

A kardiológus szaktekintély Sidó Zoltán ugyanerre az álláspontra helyezkedett.

A profi sportemberek gondolkodása gyakran végletes. Amikor például sokukat megkérdezték arról, feláldoznának-e pár évet az életükből, ha doppingszerrel olimpiai bajnokok lehetnének, többen egyértelmű igennel válaszoltak. A szív hasonló, ez nem játék. Eriksen esetében azok a felelősök, akik engedélyezték a 2021 utáni játékát. Én lebeszéltem volna a sportolásról... 

- mondta doktor Sidó, aki 1993-ig a birkózó-válogatott orvosaként dolgozott.

Christian Eriksen az orvosoknak hálás

Hálás vagyok az orvosoknak, akik az évek során gondoskodtak rólam és a szívemről. A profizmusuknak köszönhetően a kardioverter-defibrillátorom pontosan azt tette, amire tervezték: megvédett, amikor szükség volt rá. Most a felépülésemre koncentrálok

 üzente Eriksen a vasárnapi rosszulléte után. 

 

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