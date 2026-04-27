KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Zita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez katasztrófa volt" - Kipakolt a Fradi nagy riválisának legjobbja

vitális milán
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 06:15
fradidvscnb ietobajnoki cím
Az ETO már csak egy ponttal vezet a címvédő Fradi előtt. Vitális Milán nem beszélt mellé, szerinte a bajnoki címhez több kell.
LL
A szerző cikkei

Visszavette vezető helyét a címvédő FTC előtt az ETO, de a győriek vezetésről csak egy pontot szereztek a DVSC vendégeként, az NB I 31. fordulójának rangadóján. A Fradi trónjára törő vendégcsapat gólszerzője, Vitális Milán kerek-perec megmondta a meccs után, hogy a második félidei játékuk nagyon nem volt rendben. 

Vitális Milán szerint a második félidőben katasztrofálisan játszott az ETO, de még mindig bajnokok lehetnek, ha nem hibáznak többet
Vitális Milán szerint a második félidőben katasztrofálisan játszott az ETO, de még mindig bajnokok lehetnek, ha nem hibáznak többet
Fotó: Facebook/etofcgyor

A válogatott középpályás egyetlen vigasza, hogy az előnyükből megmaradt egyetlen pont is elég a bajnoki címhez, ha a debreceni 1-1 után a hátralévő két fordulóban már nem hibázik a Győr.

Vitális Milán: Ez így nem oké, de...

Az első félidő még úgy-ahogy rendben volt. Aztán a második – kimondom – konkrétan kataszrófa volt! Nem tudom hova tenni ezt a teljesítményt, annyira ráültünk az eredményre, csak hogy ne kapjunk ki. Ez így nem oké.

Nyilván nincs tragédia, mert még vezetünk egy ponttal, de csapatkapitányként egyszerűen elégedetlen vagyok. Kritikus vagyok, kimondom, amit gondolok. Fáradtság ide vagy oda, akkor sem lehet ráülni az eredményre, ha bajnokok akarunk lenni. De van még két meccsünk, azokat meg kell nyerni. Pozitív, hogy nem kaptunk ki és vezetjük a tabellát. Hogy egy vagy három ponttal, az szinte ugyanaz, mert rajtunk múlik: ha az utolsó két meccset megnyerjük, minden rendben lesz – adta ki a jelszó Vitális Milán.

Az NB I élmezőnye 31 forduló után:

  1. ETO 63 pont
  2. FTC 62
  3. DVSC 50
  4. ZTE 48
  5. Paks 47

A bajnokesélyesek további programja

32. forduló: ETO-Diósgyőr, Újpest-FTC

33. forduló: Kisvárda-ETO, FTC-ZTE

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu