"Ez katasztrófa volt" - Kipakolt a Fradi nagy riválisának legjobbja

Visszavette vezető helyét a címvédő FTC előtt az ETO, de a győriek vezetésről csak egy pontot szereztek a DVSC vendégeként, az NB I 31. fordulójának rangadóján. A Fradi trónjára törő vendégcsapat gólszerzője, Vitális Milán kerek-perec megmondta a meccs után, hogy a második félidei játékuk nagyon nem volt rendben.

A válogatott középpályás egyetlen vigasza, hogy az előnyükből megmaradt egyetlen pont is elég a bajnoki címhez, ha a debreceni 1-1 után a hátralévő két fordulóban már nem hibázik a Győr.

Az első félidő még úgy-ahogy rendben volt. Aztán a második – kimondom – konkrétan kataszrófa volt! Nem tudom hova tenni ezt a teljesítményt, annyira ráültünk az eredményre, csak hogy ne kapjunk ki. Ez így nem oké.

Nyilván nincs tragédia, mert még vezetünk egy ponttal, de csapatkapitányként egyszerűen elégedetlen vagyok. Kritikus vagyok, kimondom, amit gondolok. Fáradtság ide vagy oda, akkor sem lehet ráülni az eredményre, ha bajnokok akarunk lenni. De van még két meccsünk, azokat meg kell nyerni. Pozitív, hogy nem kaptunk ki és vezetjük a tabellát. Hogy egy vagy három ponttal, az szinte ugyanaz, mert rajtunk múlik: ha az utolsó két meccset megnyerjük, minden rendben lesz – adta ki a jelszó Vitális Milán.