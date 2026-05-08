"Lehet hiányérzetem" - Tóth Alex nagy vallomást tett a Bournemouth-ról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 06:15
Januárban került a Premier League-be a Ferencváros játékosa. Tóth Alex a Bournemouth-hoz szerződött, és bevallotta, a játékpercek kapcsán van hiányérzete.
A Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex szerint a legnehezebb az intenzitás különbsége volt a Fizz Liga és a Premier League között.

Tóth Alex januárban került a Bournemouth-hoz Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Nagy ugrás a magyar NB I-ből a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába kerülni, de minden adott ahhoz, hogy felvegyem a ritmust és fejlődjek. A bemutatkozó meccs hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Nyertünk a Liverpool ellen és az utolsó percben szereztük a győztes gólt. Az öltözőben kiváló a hangulat, mivel ennyire jó formában van a csapat. Meccsről meccsre úgy készülünk, hogy mindenkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni a Premier League-ben

 - fogalmazott az M1 aktuális csatornán a 20 éves középpályás.

Tóth Alex hét meccsen játszott

A Bournemouth 15 forduló óta veretlen a pontvadászatban, amelyben így feljött a hatodik, Európa-liga-indulást érő helyre. Ennek kapcsán a válogatott futballista kijelentette, mivel már csak három bajnoki kör van hátra, az európai kupaindulás elérése a cél. Tóth Alex eddig hét meccsen kapott lehetőséget, de bevallotta, ennél is többet szeretne játszani. 

"Lehet hiányérzetem a játékperceket illetően, de türelmesnek kell lennem. Amikor lesz lehetőség, akkor élnem kell vele. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beleteszem a munkát és annak igenis lesz eredménye" - mondta a Ferencváros korábbi játékosa.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
