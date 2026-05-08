"Lehet hiányérzetem" - Tóth Alex nagy vallomást tett a Bournemouth-ról

A Bournemouth-hoz igazolt Tóth Alex szerint a legnehezebb az intenzitás különbsége volt a Fizz Liga és a Premier League között.

Nagy ugrás a magyar NB I-ből a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába kerülni, de minden adott ahhoz, hogy felvegyem a ritmust és fejlődjek. A bemutatkozó meccs hagyta bennem a legmélyebb nyomot. Nyertünk a Liverpool ellen és az utolsó percben szereztük a győztes gólt. Az öltözőben kiváló a hangulat, mivel ennyire jó formában van a csapat. Meccsről meccsre úgy készülünk, hogy mindenkit meg lehet verni. Jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni a Premier League-ben

- fogalmazott az M1 aktuális csatornán a 20 éves középpályás.

Tóth Alex hét meccsen játszott

A Bournemouth 15 forduló óta veretlen a pontvadászatban, amelyben így feljött a hatodik, Európa-liga-indulást érő helyre. Ennek kapcsán a válogatott futballista kijelentette, mivel már csak három bajnoki kör van hátra, az európai kupaindulás elérése a cél. Tóth Alex eddig hét meccsen kapott lehetőséget, de bevallotta, ennél is többet szeretne játszani.

"Lehet hiányérzetem a játékperceket illetően, de türelmesnek kell lennem. Amikor lesz lehetőség, akkor élnem kell vele. Hálás vagyok, hogy itt lehetek, beleteszem a munkát és annak igenis lesz eredménye" - mondta a Ferencváros korábbi játékosa.