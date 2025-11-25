„Belőle csak egy van” - megvan a véleménye Dzsudzsák Balázsról a Loki játékosának

Élen áll a Debrecen a labdarúgó NB I-ben. A legutóbbi, a Kazincbarcika elleni 2-1-re megnyert bajnokin Szűcs Tamás a pálya minden szegletét befutotta, még gólpasszt is adott Dzsudzsák Balázsnak. A sokra hivatott ifjú középpályás a Loki remekléséről nyilatkozott a Borsnak.

Szűcs Tamás remekel a Debrecenben / Fotó: Szabó Miklós

Még nem találkoztam a szakmáját ennyire kiválóan művelő edzővel, mint amilyen a spanyol Sergio Navarro. Szabad kezet biztosít a pályán. Merő újdonság, ahogy az egyéni értékeléseit végzi. Folyamatosan elemzi, hogy a csapatjáték szempontjából mi az ideális megoldás, min kell javítani, és ez a módszere sokat segít a fejlődésünkben

– fogalmazott az utánpótlás-válogatott játékmestere.

Szűcs Tamás egy futball-legenda, Dzsudzsák mellett szerepelhet

S hogy fazonszabászat dolgában Debrecenben mit és mennyit tanul Dzsudzsák Balázstól, erre így válaszolt.

Számomra mindennél többet jelent az, hogy a magyar futball még mindig kiemelkedő egyénisége mellett játszhatok, aki átadja a tapasztalatait. Remek karmester, Dzsudzsák Balázsnál jobban ezt senki sem tölti be. Balázsból egy van a csapatban, ő a mostani jó szereplésünk egyik kiemelkedő egyénisége.

Szűcs hozzátette, saját dolgukkal és nem rivális együttesekkel törődnek. Azt nem tagadta, szeretne nemzetközi kupaszereplést érő helyen végezni, ugyanakkor nem akar túlságosan előreszaladni az időben.

A bajnokság végéig számos dolog befolyásolhatja a szereplésünket. Egy valamit nem: az optimizmusunkat

– zárta nyilatkozatát Szűcs.







