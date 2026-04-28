Szoboszlai Dominik összepakolta a családot, elutazott Liverpoolból

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 15:40
A BL helyett Rómára fókuszált a Liverpool magyar labdarúgója. Szoboszlai Dominik családi kirándulásra vitte Buzsik Borkát és kislányukat.

Az sajnos két hete eldőlt, hogy a Liverpool nem lesz ott a labdarúgó-Bajnokok Ligája elődöntőjében. Így a játékosokra hetente már csak egy meccs vár, a hét elején megengedhettek maguknak egy kis lazulást. Így tett a gárda magyar középpályása is, Szoboszlai Dominik családi kiruccanásra utazott el.

Szoboszlai Dominik családi napokat tervezett
Szoboszlai Dominik családi napokat tervezett a hét elejére Fotó: Jan Kruger

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalán osztotta meg, ahogy kislányukkal, hármasban Olaszországban töltöttek el kellemes napokat. Az éves sűrű meccsnaptár közben most volt lehetőségük egy kis kimozdulásra. A képeket elnézve nem csak a szerelmesek, hanem a pici is élvezte a római kirándulást.

- írta a képek mellé Buzsik Borka.

Szoboszlai Dominik családi napok után rangadóra készül

A Liverpool a héten vasárnap a nagy rivális Manchester United otthonában lép pályára. A gárda ott biztosíthatja be a következő szezonra a BL-tagságot, de még a dobogó harmadik foka sem elérhetetlen Szoboszlaiék számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
