Szoboszlai Dominik összepakolta a családot, elutazott Liverpoolból

Az sajnos két hete eldőlt, hogy a Liverpool nem lesz ott a labdarúgó-Bajnokok Ligája elődöntőjében. Így a játékosokra hetente már csak egy meccs vár, a hét elején megengedhettek maguknak egy kis lazulást. Így tett a gárda magyar középpályása is, Szoboszlai Dominik családi kiruccanásra utazott el.
Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalán osztotta meg, ahogy kislányukkal, hármasban Olaszországban töltöttek el kellemes napokat. Az éves sűrű meccsnaptár közben most volt lehetőségük egy kis kimozdulásra. A képeket elnézve nem csak a szerelmesek, hanem a pici is élvezte a római kirándulást.
Egy kis kiruccanás
- írta a képek mellé Buzsik Borka.
A Liverpool a héten vasárnap a nagy rivális Manchester United otthonában lép pályára. A gárda ott biztosíthatja be a következő szezonra a BL-tagságot, de még a dobogó harmadik foka sem elérhetetlen Szoboszlaiék számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.