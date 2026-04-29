„Mintha nem velünk történne, felfoghatatlan” – gyászol Kabát Péter, letaglózta a hír

Gyászol Kabát Péter. A hétfő esti Honvéd-Soroksár mérkőzés (0–0) gyászszünettel vette kezdetét, a stadion közönsége pedig a súlyos betegség után elhunyt Papp Károly emléke előtt tisztelgett. A tragédia mélyen érintette Kabát Pétert is, aki évtizedes barátságot ápolt egykori labdarúgó társával. Kapcsolatuk régre nyúlik vissza, és nagyon szoros maradt: családjaikkal együtt utaztak, közös élmények sora kötötte össze őket, számtalan emlékezetes pillanatot éltek meg együtt. Az egykori újpesti támadó a Borsnak nyilatkozva elmondta, a veszteség teljesen letaglózta, barátja halálát nehezen tudja feldolgozni.

Kabát Péter nem tudja felfogni Papp Károly elvesztését Fotó: Mirkó István

Nagyon-nagyon régóta ismertem, gyerekkorom óta a barátom volt. Két évvel idősebb volt nálam, és ugyanúgy a Honvédban kezdte a pályafutását, mint én, csak ő két korosztállyal feljebb játszott. Olyan 12–13 éves korom óta ismertük egymást, de az igazi barátság talán 20 éves korunk körül alakult ki. Onnantól kezdve több mint 28 éven át tartott a kapcsolatunk. Rengeteg időt töltöttünk együtt, nemcsak mi ketten, hanem a családjaink is. Sokszor utaztunk együtt külföldre, főleg szilveszter környékén

– nyilatkozta Kabát Péter, aki tavaly még együtt töltött időt a Balaton partján a barátjával.

Tavaly nyáron elég sok időt töltöttünk együtt a Balatonnál. Beszélgettünk, szórakoztunk, tényleg sok közös programunk volt. Akkor még semmi nem utalt arra, hogy komoly betegséggel küzd, nem lehetett észrevenni rajta. Aztán valamikor szeptember környékén derült ki, hogy nagy a baj, akkor tudtuk meg, hogy súlyos beteg.

Kabát Péter: Nem akartam elhinni

Egyszerűen letaglózott a hír. Amikor megtudtam, hogy kórházba került, szinte szavakat sem találtam. Aztán kiderült, hogy daganatot diagnosztizáltak nála… ezt egyszerűen nem akartam elhinni. Olyan érzés volt, mintha nem is velünk történne, mintha valami távoli dolog lenne – teljesen felfoghatatlan volt

– mondta megtörten az egykori labdarúgó, aki megjegyezte, Papp Károly mindvégig megőrizte pozitív hozzáállását, és hitt abban, hogy sikerül legyőznie a betegséget. Kitartóan küzdött, állapota azonban fokozatosan romlott és sajnos a betegség legyőzte őt.