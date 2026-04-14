„Mennyit fizettek ezért?” – elmondta a véleményét Szoboszlaiékról a válogatott játékosa

A magyar labdarúgó-válogatott kapusának, Tóth Balázsnak megvan a véleménye csapattársai hajáról. A Blackburn Rovers 28 éves hálóőre egy tízes listát állított össze, amit Sallai Roland viszont nem hagyott szó nélkül.

Tóth Balázs szerint csak egy focistának jobb a frizurája Szoboszlai Dominikénál.

Fotó: Purger Tamás / MTI

Nagy Zsolt válogatott focista törökbálinti barber shopjában járt Tóth Balázs. Mint ismert, a Puskás Akadémia szélsője nemrég prémium környezetben nyitotta meg saját szalonját, ahol minden a labdarúgásról szól. Itt vendégeskedett nemrég egy hajvágás erejéig az angol Blackburn Rovers 28 éves kapusa, és ha már ott volt, megkérdezték a véleményét válogatott társainak frizuráiról.

Szoboszlai Dominik haja a második lett a rangsorban, őt csak a barber shop tulajdonosa, Nagy Zsolt előzte meg.

Tóth Balázs listája:

Nagy Zsolt Szoboszlai Dominik Tóth Balázs Dárdai Márton Bolla Bendegúz Kerkez Milos Tóth Alex Orbán Willi Schäfer András Sallai Roland

A haja alapján az utolsó, 10. helyre rangsorolt Sallai Roland megjelent a szalon által közzétett videó alatt, és nem hagyta szó nélkül Tóth Balázs listáját.

Mennyit fizettek ezért?

– tette fel a kérdést viccesen a Galatasaray válogatott labdarúgója, amin sokan jót mosolyogtak.