Dühbe gurult Sallai edzője, áruló lapít az öltözőben

edző
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 12:30
Sallai Roland
Galatasaray
Okan Buruk megelégelte a szivárogtatást, fontos lépésre készül. Sallai Roland edzője keresi az újságíró beépített emberét.
A Galatasaray megerősítette vezető helyét a török labdarúgó-bajnokság tabelláján, miután szerdán 3-1-re nyert az ötödik helyezett Göztepe vendégeként. A címvédő így újra négy pont előnnyel vezet legfőbb üldözői, a Fenerbahce és a Trabzonspor előtt. A kulcsfontosságú idegenbeli meccsen a hajrábeli lecseréléséig Sallai Roland kivételesen a támadósor bal szélén játszott, pedig edzője erre a szezonra príma jobbhátvédet faragott belőle. Okan Buruk mégsem erről, hanem egy kellemetlen témáról tálalt ki.

Okan Buruknak elege van, keresi az árulót Sallai Rolandék csapatában
Okan Buruknak elege van, keresi az árulót Sallai Rolandék csapatában
Fotó: Anadolu

A Galatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéig vezető Okan Buruk kifakadt, mert gyanúja szerint valaki újságíróknak adja le a drótot Sallaiék öltözőjéből.

Sallai Roland edzője keresi a téglát

– Egy barátunk állandóan kiszivárogtatja az összeállításunkat. Sokan Metehan Baltacira gyanakodtak, de ő már 3-4 hónapja nincs velünk, és a listáink folyamatosan kiderülnek. Különösen Kaya Temel (az A Spor csatorna Galatasaray-felelős újságírója – a szerző) belső értesülései zaklatnak fel. Ez ügyben fontos lépést kell megtennünk. 

Ki fogjuk deríteni, ki szivárogtat közülünk, mert árulást követ el a Galatasaray ellen.

Tisztelem az újságírást, de az ilyen információk kiadása kárt okoz nekünk, hiszen az ellenfeleink felkészülhetnek ellenünk. Rájövünk, ki árul el minket és megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket – mondta Okan Buruk.

A Göztepe-Galatasaray (1-3) meccs összefoglalója:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu