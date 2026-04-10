Dühbe gurult Sallai edzője, áruló lapít az öltözőben

A Galatasaray megerősítette vezető helyét a török labdarúgó-bajnokság tabelláján, miután szerdán 3-1-re nyert az ötödik helyezett Göztepe vendégeként. A címvédő így újra négy pont előnnyel vezet legfőbb üldözői, a Fenerbahce és a Trabzonspor előtt. A kulcsfontosságú idegenbeli meccsen a hajrábeli lecseréléséig Sallai Roland kivételesen a támadósor bal szélén játszott, pedig edzője erre a szezonra príma jobbhátvédet faragott belőle. Okan Buruk mégsem erről, hanem egy kellemetlen témáról tálalt ki.

Okan Buruknak elege van, keresi az árulót Sallai Rolandék csapatában

A Galatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéig vezető Okan Buruk kifakadt, mert gyanúja szerint valaki újságíróknak adja le a drótot Sallaiék öltözőjéből.

Sallai Roland edzője keresi a téglát

– Egy barátunk állandóan kiszivárogtatja az összeállításunkat. Sokan Metehan Baltacira gyanakodtak, de ő már 3-4 hónapja nincs velünk, és a listáink folyamatosan kiderülnek. Különösen Kaya Temel (az A Spor csatorna Galatasaray-felelős újságírója – a szerző) belső értesülései zaklatnak fel. Ez ügyben fontos lépést kell megtennünk.

Ki fogjuk deríteni, ki szivárogtat közülünk, mert árulást követ el a Galatasaray ellen.

Tisztelem az újságírást, de az ilyen információk kiadása kárt okoz nekünk, hiszen az ellenfeleink felkészülhetnek ellenünk. Rájövünk, ki árul el minket és megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket – mondta Okan Buruk.