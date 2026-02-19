„Óriási kamu!” - Döbbenetes hír terjed Sallai Rolandról a BL-hőstett után

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 07:15
Nyáron már tényleg a Premier League-ben köthet ki a magyar válogatott és a Galatasaray sztárja? A Liverpool rajongói fanyalognak Sallai Roland neve hallatán.
A januári átigazolási szezon hajrájában már felröppentek hasonló hírek, de a keddi Galatasaray-Juventus (5-2) Bajnokok Ligája-szenzáció után újra elterjedt: a török sztárcsapat magyar kulcsembere, Sallai Roland nyáron a Liverpool futballistája lehet. Sőt, az olasz rekordbajnok félelmetes hírű csillagát, Kenan Yildizt a pályáról leradírozó (kényszer) jobbhátvédre két másik Premier League-klub, a Brentford és új érdeklődőként a Sunderland is vevő lenne.

Sallai Roland a Galatasaray jobbhátvédjeként
Sallai Roland jobbhátvédként brillírozott a BL-rangadón, a Liverpool rajongói mégis fanyalognak vele kapcsolatban
Fotó: Anadolu via AFP

A Sallai nyári eladásáról elsőként beszámoló török sajtóhírt több szigetországi – és főleg persze liverpooli – portál átvette. Kiemelik, hogy a Galata magyar hőse egy csapatban játszhatna válogatottbeli társaival, Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal. Előbbi állítólag jelezte is jó véleményét több poszton bevethető barátjáról, ajánlva a megszerzését.

Erre az átigazolásra az isztambuli klubvezetők is nyitottak lennének, persze nem kevés pénzért. Ugyan Sallai becsült piaci értéke "csak" 10 millió euró (3,8 milliárd forint), de legutóbb ennek a tripláját is emlegették a vételáraként. 

Sallai Roland nyáron a Liverpoolba igazolhat? A szurkolók kétkednek

A Liverpool számára ez sem lenne akadály, ugyanakkor a Vörösök hívei közül sokan felhorkantak a hír hallatán.

"Ez óriási kamu, a Liverpool nem igazol 30-hoz közelítő játékosokat"

"Hazai nevelésű játékosra lenne szükség Frimpong helyettesítésére, semmi értelme elpazarolni egy újabb külföldi helyet olyasvalakire, aki csak pihentetéskor játszana";

"Ne már, haver, nekünk fiatalok kellenek, nem olyan, aki nyáron már 29 éves lesz";

"De hiszen nem is igazi jobbhátvéd";

"Hozzátok ide Szoboszlai összes barátját, ha ez kell a szerződéshosszabbításához"

– sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló vélemények a Pool-rajongóktól.

 

 

