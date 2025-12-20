Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Főnyeremény!” - Világgá kürtölték: ő lehet a Premier League új magyar futballsztárja

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 15:20
főnyereménybrentfordpremier leaguegalatasaray
Őrült összeget fizetnének a magyar válogatott egyik legjobbjáért. Szoboszlai Dominikékat verő csapat csábítja Sallai Rolandot.
Ha létrejön a szombaton a török sportsajtóban nagy port kavart átigazolás, akkor bomba üzletet csinál Sallai Rolanddal a Galatasaray. A tavaly Freiburgból 6 millió euróért (2,3 milliárd forint) szerződtetett magyar labdarúgó a legfrissebb hírek szerint hatszoros áron, 30 millió euróért (11,6 milliárd forint) igazolhat a Brentford angol Premier League-csapatához.

Sallai Roland (balra) a legendás edző szerint még Osimhennél is jobban hiányozhat a fontos meccsek előtt álló Galatasaraynak
Sallai Roland (balra) sokak szerint még a gólkirály Victor Osimhennél is hasznosabb tagja a Galatasaraynak, ki is nézte a Brentford
Fotó: Seskim Photo/MB Media

– A Galatasaray megütötte a főnyereményt Sallaival! - harsognak az ilyen és ehhez hasonló címek a 28 éves, 64-szeres magyar válogatott Sallai Roland ára láttán. 

Sallai Roland csak csillagászati összegért eladó

Légiósunk hat évig jobbszélsőként játszott a Bundesliga középcsapatában, de a török sztárklubnál több poszton is szerepeltették, az utóbbi hónapokban jobbára jobbhátvédként. Éppen ez a sokoldalúsága tetszett meg meginkább a brentfordi vezetőknek, akiknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha januárban el akarják csábítani Sallait az amúgy dúsgazdag, török bajnok és kupagyőztes, Bajnokok Ligája-főtáblás Galatától.

A népszerű (az Instagramon és az X-en több milliós tábornak publikáló) sportújágíró, Yagız Sabuncuoglu exkluzív értesülése szerint a török klub a szezon közben "csak csillagászati összegért" engedi el Okan Buruk veetőedző egyik legfontosabb játékosát.

A Brentford egyébként 16 forduló után a 15. helyezett az angol Premier League-ben; októberben 3-2-re legyőzte Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát, a címvédő Liverpoolt (pedig a magyar középpályás gólpasszal, a balhátvéd pedig góllal segítette a csapatát).

 

