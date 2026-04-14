"Nagyon nem örülök" - Robbie Keane csak megvonta a vállát a Fradi meccse után

A Győr-FTC szuperrangadó előtt vette át a vezetést a címvédő a labdarúgó-NB I-ben. A Fradi-Puskás találkozót 2-1-re nyerték a hazaiak, pontszámban beérték a győrieket, s több győzelmükkel az első helyre álltak. Robbie Keane vezetőedző mégsem volt teljesen elégedett.
Akárcsak négy napja hazai pályán a Diósgyőr ellen, ezúttal is hátrányba került a Ferencváros. Lukács Dániel találata után Lenny Joseph és Gabi Kanikovszki révén fordított az FTC. Robbie Keane vezetőedző csak megvonta a vállát, utalva arra, hogy a szezonban sűrűn fordul elő, hogy hátrányba kerülnek.
"Nagyon nem örülök annak, hogy megint mi kaptuk az első gólt, de ez van. Szerencsére a szünetig fordítani tudtunk, de a folytatásban már nem volt benne a játékunkban, hogy növeljük az előnyt"
– értékelt Robbie Keane, aki a vasárnapi, Győr-Fradi rangadóra is kitért.
Az ír vezetőedző a vasárnapi, Győr elleni találkozóról elmondta, ott sem dőlhet el semmi.
Nyerni akarunk, de tudjuk, hogy az utolsó fordulóig izgalmas lesz a bajnokság. Úgy érzem, ha aranyérmesek leszünk, akkor az edzőként a legnagyobb sikerem lesz. Rengeteg problémával küszködünk egész szezonban.
