„Borsódzott a hátam” – Kovács Bendegúz édesapja meghatódott Marco Rossi hívásán

Első alkalommal kapott meghívót a magyar válogatottba Kovács Bendegúz. Az AZ Alkmaar 19 éves támadója remek szezont futott: minden sorozatot figyelembe véve 43 mérkőzésen 33 gólt szerzett a holland klub ifjúsági és tartalékcsapatában, míg a felnőttek között nem talált a hálóba. Teljesítményével felkeltette Marco Rossi figyelmét, és a szövetségi kapitány meghívta őt a júniusi felkészülési mérkőzésekre. Kovács Bendegúz édesapja, Kovács Ottó a kerethirdetést követően a Borsnak elmondta, hogy fia meghatározó játékosa lehet a jövő magyar válogatottjának.

Kovács Bendegúz édesapja szerint fia régóta vágyott a meghívóra

Bendegúz régóta vágyott a meghívóra. Nem úgy, hogy elvárásként tekintett volna rá, mert ilyet nyilván nem fogalmaz meg az ember, de szerette volna kiharcolni a helyét. Az U19-es válogatottban már folyamatosan kerettag volt, életkorából adódóan pedig az U21 jelentette volna számára a következő lépcsőfokot, viszont most nagyon boldog. Láttuk, hogy Magyarországon is egyre többen beszéltek róla, a szövetségi kapitány és a szakmai stáb pedig úgy látta, eljött az ideje, hogy közelebbről is megnézzék. A mostani meghívó elsősorban arról szól, hogy komoly potenciált látnak benne, és a jövő válogatottjának egyik fontos játékosa lehet

- nyilatkozta a Borsnak Kovács Ottó, Kovács Bendegúz édesapja, aki megvédte Marco Rossit, miután a szövetségi kapitány arról beszélt, hogy akár már az első héten is szűkítheti a keretet, és egy kapust vagy két támadót is hazaküldhet.

Szerintem Rossi tudatosan óvatosan fogalmazott. Az előző sajtótájékoztatókon érezhető volt némi feszültség közte és a média között, ezért most próbálta egyrészt magát, másrészt Bendegúzt is megvédeni a túlzott elvárásoktól. Amikor arról beszélt, hogy akár szűkítheti a keretet vagy haza is küldhet játékost, azzal üzent Bendegúznak is, hogy a meghívó még csak az első lépés, a helyéért továbbra is meg kell dolgoznia. Emellett a médiát is igyekezett lehűteni, hogy ne helyezzenek rá rögtön túl nagy nyomást. Ez teljesen érthető hozzáállás, hiszen most lesz először kerettag, ráadásul ő a legfiatalabb, így előbb a táborban és az edzéseken kell bizonyítania, hogy megüti ezt a szintet

- nyilatkozta Kovács Ottó, aki szinte meghatódott, amikor fia azzal a hírrel hívta fel, hogy meghívót kapott a magyar válogatottba.