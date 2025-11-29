"Megfogadom a tanácsait" - a Fradi-sztárja Liverpoolból kér segítséget

Mindenkinek van egy másik fele az életben – a legjobb barát. Gruber Zsombor számára ez a személy Pécsi Ármin, aki idén nyáron a Liverpoolhoz igazolt, és akivel azóta is szoros a kötelékük. A Fradi válogatott játékosa a Borsnak elárulta: ő már jóval korábban tudta, hogy barátja az angol rekordbajnoknál folytatja, mint bárki más.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

5-6 éves korom óta ismerem az Ármint. Győrben is együtt fociztunk, aztán együtt igazoltunk a Puskás Akadémiához. Igaz, amikor én a nagy csapatban játszottam, akkor ő Csákváron védett, de az edzéseken mindig találkoztunk. Majd amikor én a Fradihoz igazoltam, akkor kezdett el védeni az Ármin a Puskás Akadémiában.

Gruber Zsombor elárulta, ha teheti, mindig megnézi Pécsi Ármin meccseit Liverpoolban.

“Szinte minden nap beszélünk egymással, érdeklődünk a másik felől. Szokta nézni a meccseimet, én is követem az övéit. Nagyon szoros baráti kapcsolat van közöttünk, ami már régóta tart, egyetlen mozdulatból is tudjuk, mit gondol a másik.”

A Fradi 21 éves fiatal tehetsége azt is elmondta, hogy régen gyakran ugratták egymást az edzéseken, mára azonban minden tanácsot megfogad Pécsi Ármin­tól.

Ő kapus, én pedig támadó vagyok, szóval amikor csapattársak voltunk, gyakran ment a ugratás: ha én rúgtam neki gólt, vagy ha ő mindent megfogott. Mióta azonban már nem játszunk együtt – utoljára 2021-ben voltunk utánpótlás válogatottak – sokszor ad tanácsot. Ha a meccsemen van egy lövésem, amit mondjuk blokkol a védő vagy a kapus hárít, ő kapus szemszögből elmondja, mi lett volna a könnyebb megoldás számomra, vagy épp mi az, ami egy kapusnak nehezebb. Általában megfogadom a tanácsait, mert nagyon hasznosak.

Gruber Zsombor és Pécsi Ármin minden nap beszélnek, tanácsokat adnak egymásnak

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Gruber Zsombor: Senkinek nem mondhattam el

Gruber Zsombor elárulta, gyakorlatilag mindenkinél előbb értesült arról, hogy barátja a Liverpoolhoz szerződik.

Nehéz volt titokban tartani, mert mindenki tudta, hogy én már tudom, de senkinek sem mondtam el. Olyan hírről volt szó, ami hatalmasat szólt a médiában – és nemcsak ott, hanem az egész világon: hogy valaki a Puskás Akadémiából a Liverpoolhoz igazol. Ez óriási dolog, nagyon büszke vagyok rá. Már akkor is az voltam, amikor megtudtam, hiszen hatalmas utat járt be eddig is, és jár be most is.

Rangadó vár hétvégén a Fradira

A Ferencváros 1-1-es döntetlent ért el a török Fenerbahce vendégeként, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga tabelláján. A Fradinak azonban nincs sok ideje pihenni, vasárnap (19:30, M4 Sport) ugyanis az a Puskás Akadémia lesz az ellenfele, amely Gruber Zsombor szívében előkelő helyen áll.