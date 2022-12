Karácsonykor sem tehette ki otthonról a lábát a súlyos beteg magyar olimpiai bajnok

Nem egészen ilyen karácsonyra, szentestére gondolt egy évvel ezelőtt az olimpiai bajnok labdarúgó. Fazekas Lászlót izomsorvadás kínozza, jószerivel segítség nélkül nem tud lábra állni az egykori szélvészgyors futballista. Szenteste sem mozdult ki marbellai otthonából, felesége és lánya társaságában ünnepelt.

Betegsége miatt nem tudott kimozdulni a szeretet ünnepén sem

– A sors úgy hozta, hogy itt is ragadtunk a Covid-járvány óta – mondta a Borsnak Fazekas László szenteste.

Úgy gondoltuk Judittal, a feleségemmel együtt, hogy itt könnyebb az élet, messze a nagyváros zajától, a tömegtől, kisebb az esély a fertőzésre. Igazunk lett, de arra nem számítottam, hogy mégis bezárva töltöm lassan már egy éve a napjaimat.

Fazekas Lászlót olyan betegség kínozza, amelyre a tudomány jelenlegi állása szerint nincs gyógyszer, de Laci nem fogja fel tragikusan a dolgot, az izomsorvadást.

– Kezelnek, heti több alkalommal is gyógytornász kínoz – mondta az Újpest ezüstcipős legendája. – És itt van velem, immáron ötven éve Judit, aki óv mindentől, még azt sem engedte meg, hogy beleszóljak a karácsonyi menüben. A fát is egyedül díszítette fel, mire a gyógytornász végzett velem. Szerencsére idén meglátogatott minket középső lányom, Éva is.

Fazekas László a feleségével és a lányával

Fazekas elmondta, egyetlen bánata, hogy nem ehetett magyar alapanyagokból készült hamisíthatatlan halászlét.