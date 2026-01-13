"Remélem, jobban van" - súlyos beteg magyar legendának üzent a gála sztárja

Jean-Marie Pfaff korábbi belga válogatott futballkapus volt hétfő este a Nemzeti Sport Gála egyik sztárvendége. Az egykori kiváló hálóőr több magyarral is dolgozott pályafutása során, a Bayern Münchennél például Csernai Pál volt az edzője. Nagyon jó barátja lett Fazekas László labdarúgó is, aki évek óta súlyos betegséggel küszködik. Pfaff a 92-szeres magyar válogatott csatárnak is üzent az Operaház színpadáról.

Jean Marie Pfaff, a Nemzeti Sport Gála vendége / Fotó: Cseh Peter

Pfaff és Fazekas közös története az 1982-es világbajnokságon kezdődött. Akkor a Magyarország-Belgium csoportmeccsen a kapus buktatta az egyedül kapura törő magyar csatárt, a piros lap azonban maradt. Később ketten barátok lettek, s családjaik is jó viszonyt ápoltak. Jelenleg mindketten Spanyolországban élnek, de Pfaff régóta nem találkozott a súlyos beteg Fazekassal.

László valóban jó barátom. Marbellán él, nincs jól, sajnos beteg. Remélem valamivel javul az állapota. Ő mindenki számára példakép, remek labdarúgó volt, kiváló ember nagyon nagy szívvel

- mondta Pfaff Fazekasról, aki izomsorvadásos betegségben szenved, mostanra kerekesszékben éli mindennapjait.

BL-hősök a Nemzeti Sport Gála színpadán

Május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája fináléját. Emiatt több neves labdarúgó is részt vett a gálán, melynek fővédnöke Détári Lajos volt. A külföldi sztárok táborát erősítette Pfaff mellett az a Rabah Madzser, aki 1987-ben éppen a belga kapusnak sarkazott gólt a Porto-Bayern München BEK-döntőben, melyet a portugálok 2-1-re nyertek meg.