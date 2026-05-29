Kiderült: ekkor írhat alá a Fradinál Borbély Balázs

Nemrég érkezett a hír, hogy távozik a Győri ETO FC-től Borbély Balázs. A klub bejelentése szerint az edző a Ferencvárosnál folytatja a pályafutását, ahol a fővárosi klub utánpótlásában dolgozott.

Kiderül, mikor írhat alá a Fradihoz Borbély Balázs / Fotó: Czinege Melinda

Ekkor írhat alá a Fradinál Borbély Balázs

Noha az ETO már kész tényként közölte, hogy az edző a Fradihoz megy át, a menedzsere szerint ez még nem így van.

A győriek bejelentésével ellentétben Borbély Balázs még nem egyezett meg a Ferencvárossal. Annyi történik, hogy Borbély Balázs él a szerződésében foglalt jogával és felmondja a győri megállapodását. Az azonban nem igaz, hogy már el is fogadta volna a Ferencváros megkeresését és alá is írt volna oda. Tárgyalunk a Fradival, de bizonyos részleteket még tisztázni kell, ez akár a jövő hétig is eltarthat

- mondta el Paunoch Péter, a Blikk beszámolója szerint.