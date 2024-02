"Fogd be a szád!" - Kiderült, mi történt Lőw Zsolt és a világsztár eltussolt balhéjában - Videó

Címvédés helyett végtelen horror

Tuchel sajtótájékoztatója mellett a Bayern München sportigazgatója, Christoph Freund tervezett tévéinterjúja is elmaradt. A focisták közül is csak Leon Goretzka nyilatkozott sietősen:

– Jelenleg olyan érzés, mintha egy horrorfilm lenne, ami sosem ér véget. Túl sok egyéni hibát követünk el. Hihetetlen, hogy minden ellenünk dolgozik, most már nem álmodozhatunk – mondott le a címvédésről az 57-szeres német válogatott, ötszörös Bundesliga-aranyérmes középpályás.