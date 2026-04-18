Szegénységben tengette életét Gulácsi edzője, kitálalt zűrös múltjáról

Tavaly nyáron sokan fanyalogtak, amikor Ole Wernert nevezték ki a 2016 óta íródó Bundesliga-története leggyengébb szezonját zárt RB Leipzig vezetőedzői posztjára, amit az elé sorolt nevesebb kiszemeltek sorra utasítottak vissza. Erre a csapat magyar legendájánál, Gulácsi Péternél kevesebb mint két évvel idősebb trénernek sikerült életet lehelnie a lipcsei gárdába, amely most a vártnál jobban szerepel: újra a dobogós helyezésért és a Bajnokok Ligája-szereplésért küzd (legközelebb szombaton 18.30-tól az Eintracht Frankfurt vendégeként, tv: Match 4). Még nagyobb a javulás, ha a fiatal futballszakember életének alakulását nézzük.

Ole Werner ma már eurómilliókat keres az RB Leipzig edzőjeként, de pár éve még gyakran üres volt a zsebe

Fotó: Getty Images

A Lipcsében évente 2,5-3 millió eurót (910 millió-1,1 milliárd forint) kereső Ole Werner a lipcsei Volkszeitungnak elárulta: pár évvel ezelőtt még nélkülözött.

A Holstein Kielnél nevelkedett, de ifijátékosként a Herthát is megjárt Wernernek a német ötödosztályban (Oberliga) szereplő kieli tartalékcsapat és a TSV Kropp jelentette a karrierje plafonját. Elmondása szerint leginkább azért nem lett belőle sikeres profi, mert kamaszként hiányzott belőle az alázat és a fegyelem, gyakran megszegte a szabályokat:

"Néha rosszul járt az órám, főleg amikor már este 10-kor haza kellett volna érnem" – emlékezett vissza a rosszcsont énjére a minden idők egyik legközvetlenebb és legszerényebb Bundesliga-edzőjeként emlegetett Ole Werner.

Miután alig 21 évesen fel is adta a labdarúgó-pályafutását, sokáig nem találta az útját az életben. Dolgozott segédmunkásként építkezéseken, biztonsági őrként és kertészként, hogy aztán közgazdaságtant és német irodalmat tanuljon és tanári diplomát szerezzen.

Ez volt az az időszak, amikor folyvást pénzszűkében volt, olyannyira, hogy olykor egy fityingje sem maradt:

Pontosan tudom, milyen, amikor nem ad ki több pénzt az automata, vagy éppen nem tudod kifizetni a számlát a szupermarketben, mert nincs annyi a kártyádon.

Megtapasztaltam mindezeket az igazán kínos érzéseket, és éppen azért vagyok boldog, mert manapság már nem kell ilyesmire gondolnom, miközben tudom, lehetne ez máshogy is. Hat-hét évvel ezelőttig nagyon is a bőrömön éreztem, hogy milyen kevés pénzből élni. Ennek a tudata most bizonyos szabadságot és függetlenséget ad. Amikor valaki még emlékszik erre az érzésre, az máshogy tudja kezelni az olyan privilegizált dolgokat, mint például a Bajnokok Ligája-szereplés joga" – mondta Gulácsiék edzője.