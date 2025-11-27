Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
„Nem aludtam jól" - Arne Slot bevallotta, fogalma sincs, mit tegyen

Liverpool FC
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 16:26 / FRISSÍTÉS: 2025. november 27. 16:27
Arne SlotSzoboszlai Dominik
Pocsék helyzetben van az FC Liverpool, amely az utóbbi 12 meccsén kilenc vereséget szenvedett. Arne Slot vezetőedző csütörtök délután sajtótájékoztatón reagált a helyzetre.

Egyre rosszabb helyzetben van a Liverpool. Az angol sztárcsapat a Bajnokok Ligájában a 13., míg a Premier League-ben, címvédőként a 12. helyen szerénykedik. A pocsék eredmények miatt hetek óta Arne Slot menesztéséről pletykálnak, és a holland szakember csütörtökön sajtótájékoztatón reagált a kialakult helyzetre, és az első válaszában bevallotta, fogalma sincs, mit tehetne másképp.

Arne Slot sajtótájékoztatót tartott
Arne Slot sajtótájékoztatót tartott Fotó: Molly Darlington

A beszélgetések ugyanazok voltak, mint az elmúlt 18 hónapban, harcolunk tovább, és próbálunk fejlődni mindannyian. Csalódtunk a játékosokban? Nem, egyáltalán nem. Bár azzal egyetértek, hogy a csapatunk nem a megszokott színvonalon teljesít. Úgy gondoljuk, jobban is tudunk játszani. A hangsúly a csapaton van, nem az egyéneken. Ha az ellenkezője történik, akkor is a csapatra figyelünk, nem az egyénekre. Nem könnyű megmondani, mit tehetnék másképp. Ha nyersz, veszítesz vagy döntetlenre végzel, akkor átgondolod a hét folyamán hozott döntéseidet - főképp, ha veszítesz. Megpróbáljuk megtalálni a választ, amire szükségünk van a győzelemhez. Minden apró hiba vagy rossz döntés után gólt kapunk

 - reagált Slot.

Arne Slot érzi a nyomást

A holland szakember hozzátette, természesen érzi a nyomást, hiszen Liverpoolban mindig jó eredményeket várnak el.

"Nagy a nyomás, ha egy top klubnál dolgozol, főleg, ha több a vereség annál, mint amennyit ez a klub megszokott. Mindig van nyomás, tavaly például a bajnokság megnyerése volt a cél. Talán az én munkám könnyebb, mert nem kell játszani" - mondta a 47 éves tréner, aki azt is elmondta, hogy rosszul aludt a PSV elleni BL-vereség után.

Nem mintha egész éjjel ébren feküdnék, de ha nyerünk, akkor sem alszom jobban az adrenalin és a gondolatok miatt...

Slot nem kapott kérdést a jövőjéről a sajtótájékoztatón, így egyelőre annyi biztos, hogy a Liverpool vasárnap (15 óra, tv: Spíler 1) - a holland edzővel a kispadon - a West Ham elleni idegenbeli meccsel folytatja a Premier League-ben.

 

 

 

