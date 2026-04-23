„Lesz oka a magyarázkodásra” – Bűnbakot találtak a győri labdarúgók

Vitális Milán, Ahmed Benbouali és Zseljko Gavrics is hibázott vendég oldalról, a 2-2-es döntetlenre végződő Fradi-ETO Magyar Kupa-elődöntő büntetőpárbajában, miközben hazai részről "csak" Mohammed Abu Fani és Lenny Joseph nem tudta értékesíteni a maga tizenegyesét – így az FTC jutott a május 9-i döntőbe, ahol a ZTE lesz az ellenfele. A Bors korábbi győri legendákat kérdezett meg arról, mi lehetett a rövidzárlat oka egykori csapatuk büntetőrúgóinál?
Az egykori gólkirály, Hannich Péter pályafutása során mindig megkapta a feladatot, hogy tizenegyest rúgjon.
A büntetőt olyan játékosra kell bízni, akinek rendben van a pulzusa. Ezt az összevetést, külön csatározást ezúttal elbukta az ETO. Most az a kérdés, hogy játékosai miként rendezik az idegeiket, mert a kupafiaskó hatással lehet a bajnoki hajrára. Már a vasárnapi, Debrecen elleni idegenbeli 90 perc sem lesz egyszerű, mert a hajdúságiak a dobogóért hajtanak, tudniillik a nemzetközi kupában szeretnének rajtolni
– mondta a Borsnak.
Hajszán Gyula azért csodálkozott, mert Gavrics könnyelműen a felső kapufára emelte a labdát.
A múltban, ha éppen rám került a sor, izomból rúgtam el a labdát. A győriek ezúttal nem döntöttek előre a lövésük módjáról és irányáról. Gavricsnak lesz magyarázkodásra oka a társai felé. Pedig Dibusz Dénes Fradi-kapus előzékenyen eldőlt jobbra, kinyitotta az ajtót a szerb focista előtt
– így Hajszán.
Keglovich László olimpiai bajnok úgy fogalmazott, olyan rosszul elvégzett büntetőt, amilyennel a válogatott Vitális Milán előállt, ő még nem látott.
Vitális hibája különösen szembeötlő, szinte Dibusz kezébe gurított
– ezt pedig már Póczik József mondta.
