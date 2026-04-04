Totális siker, Angliában a magyar válogatott kapusát istenítik

Folytatta kiváló sorozatát Tóth Balázs. A 28 éves kapus a múlt héten Szlovénia (1-0) és Görögország (0-0) ellen sem kapott gólt a magyar válogatottban, pénteken pedig a klubjában, a Blackburn Roversben húzta le a rolót. A kiesés ellen küzdő klubja a bravúrjainak is köszönhetően 1-0-ra győzött Birminghamben.

Tóth Balázs a válogatott után a Blackburnben is remekel Fotó: Szabó Miklós

A statisztikai oldal, a Sofascore szerint Tóth Balázs volt a meccs embere, 8,1-es osztályzatot adott neki. Az oldal szerint öt védése volt, és legalább egy góltól megmentette a csapatát. Eközben a BBC úgy vélte, a Birmingham két góltól maradt el Tóth Balázs miatt, aki meccsben tartotta a vendégeket. A Blackburn mérkőzéseivel kiemelten foglalkozó helyi lap, a Lancashiretelegraph.co.uk is Tóthot látta az egyik legjobbnak. A Rovers edzője, Michael O’Neill pedig külön is dicsérte a magyar kapust.

"Nagyobb helyzeteket alakítottunk ki a hazaiaknál, de a kapusunk is bemutatott néhány nagy védést" – fogalmazott az edző.

A Blackburn a 19. helyet foglalja el az angol másodosztályban 46 ponttal, hattal előzi meg a már kiesőhelyen álló, 22. Leicester Cityt - írja a Magyar Nemzet.