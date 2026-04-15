Szoboszlai után neki sem sikerült, angol csodacsapat sokkolta a magyar válogatott kapusát

Szoboszlai Dominik és a Liverpool BL-kiesése mellett még egy magyar érdekeltségű meccset rendeztek kedden este Angliában. A helyi másodosztályban a Southampton-Blackburn találkozón a magyar válogatott Tóth Balázs védte a vendégek kapuját. Anglia csodacsapata ellen ő is tehetetlen volt, a hazaiak 3-0-ra győztek.

Tóth Balázs három gólt kapott a Southampton ellen Fotó: Dan Mullan

Tóth Balázs csapata a 20. helyen

A Southampton a bajnokság mellett az FA-kupában is érdekelt. Sőt, a negyeddöntőben 2-1-re győzték le az Arsenalt, nem véletlenül nevezték őket Anglia egyik csodacsapatának. Most a Blackburn sem okozott számukra problémát, jelenleg a negyedik, osztályozót érő helyen állnak a pontvadászatban. A Blackburn a 20.