Gyászol Tóth Balázs csapata: elhunyt a klub legendája

Gyászol Tóth Balázs csapata: 76 éves korában elhunyt Tony Parkes, a Blackburn Rovers legendája. A sheffieldi születésű játékos 1970 és 1982 között 350 alkalommal lépett pályára a Championship csapatában.

Aktív pályafutásának befejezése után csatlakozott a klub edzői stábjához. 1986 és 2004 között összesen hatszor látta el az megbízott menedzser feladatait a csapatnál. A klub iránti elkötelezettsége – ahol összesen 34 évet töltött – oda vezetett, hogy szeretetteljesen „Mr Blackburn Rovers”-nek becézték. A klub csütörtökön közleményt adott ki Parkes haláláról, amelyben a következőket írta:

A Blackburn Rovers mélyen megrázta Tony Parkes elhalálozásának híre. Tony, a klub igazi legendája, akit gyakran „Mr Blackburn Rovers”-nek neveztek, tegnap este 76 éves korában elhunyt. A klub minden tagja őszinte részvétét fejezi ki Tony lányának, Natalie-nak, valamint családjának és barátainak ebben a rendkívül szomorú időszakban. Május 2-án, szombaton, a Leicester City ellen játszott utolsó hazai mérkőzésünkön különleges megemlékezést tartunk Tony életének és a klub történetéhez való kiemelkedő hozzájárulásának tiszteletére.

A klubikontól rengetegen búcsúznak, többek között a legendás korábbi Blackburn és Newcastle csatár, Alan Shearer is - írja a The Sun.

„Nyugodj békében, Tony. Nagyszerű ember volt” - fogalmazott a korábbi játékos.