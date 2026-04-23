Gyászol Tóth Balázs csapata: elhunyt a klub legendája

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 12:53
Blackburn Rovers FCtragédialabdarúgás
Szívszorító sorokkal búcsúzik tőle a csapata. 76 éves korában elhunyt Tony Parkes.

Gyászol Tóth Balázs csapata: 76 éves korában elhunyt Tony Parkes, a Blackburn Rovers legendája. A sheffieldi születésű játékos 1970 és 1982 között 350 alkalommal lépett pályára a Championship csapatában.

Elhunyt a Blackburn Rovers legendája Fotó: Freepik

Gyászol Tóth Balázs csapata: elhunyt a Blackburn Rovers legendája

Aktív pályafutásának befejezése után csatlakozott a klub edzői stábjához. 1986 és 2004 között összesen hatszor látta el az megbízott menedzser feladatait a csapatnál. A klub iránti elkötelezettsége – ahol összesen 34 évet töltött – oda vezetett, hogy szeretetteljesen „Mr Blackburn Rovers”-nek becézték. A klub csütörtökön közleményt adott ki Parkes haláláról, amelyben a következőket írta: 

A Blackburn Rovers mélyen megrázta Tony Parkes elhalálozásának híre. Tony, a klub igazi legendája, akit gyakran „Mr Blackburn Rovers”-nek neveztek, tegnap este 76 éves korában elhunyt. A klub minden tagja őszinte részvétét fejezi ki Tony lányának, Natalie-nak, valamint családjának és barátainak ebben a rendkívül szomorú időszakban. Május 2-án, szombaton, a Leicester City ellen játszott utolsó hazai mérkőzésünkön különleges megemlékezést tartunk Tony életének és a klub történetéhez való kiemelkedő hozzájárulásának tiszteletére.

A klubikontól rengetegen búcsúznak, többek között a legendás korábbi Blackburn és Newcastle csatár, Alan Shearer is - írja a The Sun.

„Nyugodj békében, Tony. Nagyszerű ember volt” - fogalmazott a korábbi játékos.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu