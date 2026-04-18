Nem hittük el, ennyire imádják a magyar válogatott kapusát egy angol sörözőben

tóth balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 18:30
Elképesztő népszerűségnek örvend Blackburnben a magyar labdarúgó-válogatott kapusa. Tóth Balázsról egy angol sörözőben beszéltek a drukkerek.
Tóth Balázs parádés teljesítményt nyújt 2026-ban. A 28 éves kapus a Blackburnben első számú kapus, és a magyar válogatott összeállítása is az ő nevével kezdődött az idei két meccsen. Marco Rossi együttese - Tóthtal a kapuban - márciusban 1-0-ra verte a szlovén csapatot, majd gól nélküli döntetlent játszott a görögökkel.

Tóth Balázs
Tóth Balázs remekel Blackburnben / Fotó: Gareth Copley

A Blackburn az angol másodosztályban szerepel, és pénteken 1-1-re végzett a Coventry ellen. A mérkőzés előtt a Magyar Nemzet újságírója egy helyi sörözőben járt, ahol Tóth Balázsról kérdezte a helyieket: egyértelmű a helyzet, imádják a magyar kapust arrafelé.

"Remek kapus, pedig nincs könnyű dolga, mert rengeteget változik a védelem összeállítása mérkőzésről mérkőzésre. Ő mégis bravúrt bravúrra halmoz" - mondta róla egy szurkoló, aki 57 éve követi a Blackburnt.

Tóth Balázs Blackburn egyik kedvence

Erre a mellette helyet foglaló, a kocsmában és a lelátón tősgyökeres Joe közbevágott: "Emlékeztek, micsoda védést mutatott be a Stoke ellen egy hete? Elképesztő!"

A két szurkoló abban egyetértett, hogy Tóth Balázsnak nyáron távoznia kell egy jobb csapatba, akár a Premier League-be. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu