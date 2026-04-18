Nem hittük el, ennyire imádják a magyar válogatott kapusát egy angol sörözőben

Tóth Balázs parádés teljesítményt nyújt 2026-ban. A 28 éves kapus a Blackburnben első számú kapus, és a magyar válogatott összeállítása is az ő nevével kezdődött az idei két meccsen. Marco Rossi együttese - Tóthtal a kapuban - márciusban 1-0-ra verte a szlovén csapatot, majd gól nélküli döntetlent játszott a görögökkel.
A Blackburn az angol másodosztályban szerepel, és pénteken 1-1-re végzett a Coventry ellen. A mérkőzés előtt a Magyar Nemzet újságírója egy helyi sörözőben járt, ahol Tóth Balázsról kérdezte a helyieket: egyértelmű a helyzet, imádják a magyar kapust arrafelé.
"Remek kapus, pedig nincs könnyű dolga, mert rengeteget változik a védelem összeállítása mérkőzésről mérkőzésre. Ő mégis bravúrt bravúrra halmoz" - mondta róla egy szurkoló, aki 57 éve követi a Blackburnt.
Erre a mellette helyet foglaló, a kocsmában és a lelátón tősgyökeres Joe közbevágott: "Emlékeztek, micsoda védést mutatott be a Stoke ellen egy hete? Elképesztő!"
A két szurkoló abban egyetértett, hogy Tóth Balázsnak nyáron távoznia kell egy jobb csapatba, akár a Premier League-be.
