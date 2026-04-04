Kiesett a Liverpool, Szoboszlaiék óriási verést kaptak

A szombati Manchester City-Liverpool negyeddöntő első félideje nem azt ígérte, hogy a hazaiak kétgólos előnnyel fogják zárni. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a vendégek kezdőcsapatában szerepelt, és talán ők sem számítottak arra, ami az utolsó hat percben történt. A 37. percben 11-eshez jutott a Manchester City, O'Reilly a 16-oson belül, középen, háttal a kapunak vette át a labdát, és Van Dijk buktatta. A büntetőt Haaland ballal a bal alsó sarokba gurította. Az első félidő ráadásában növelte előnyét a City, Semenyo jobbról emelt a kapu elé, Haaland pedig hat méterről a jobb felső sarokba fejelt (2-0). A Manchester City-Liverpool FA Kupa-negyeddöntő első félideje kétgólos hazai előnnyel zárult.

Konaté elkésett, Haaland (kékben) másodszor volt eredményes a Manchester City-Liverpool meccsen Fotó: Michael Regan

Manchester City-Liverpool: kiütés

Az 50. percben a harmadik gólt is megszerezte a City, Cherki küldte a liverpooli védelem mögé a labdát, Semenyo pedig balról, a kifutó Mamardasvili mellett a hosszú sarokba emelet. Hét perccel később Haaland a harmadik gólját is megszerezte, parádés bal oldali akció végén úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a felső lécről vágódott a gólvonal mögé. A 63. percben Ekitike buktatása után 11-eshez jutott a Liverpool, Szalah végezte el, a lövését védte a City kapusa. Tehát a Liverpool szépíteni sem tudott.

A Manchester City kiütéssel, 4-0-ra nyert, a Liverpool kiesett az FA Kupából.

Ez azt jelenti, hogy tavasszal már csak a Bajnokok Ligájában lesz reális esélye arra, hogy trófeát nyerjen.

