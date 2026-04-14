Soha vissza nem térő alkalom, Szoboszlai az álmáért küzd

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 09:00
Bravúr kell a címvédő PSG ellen a Liverpooltól, hogy maradjon esély a budapesti Puskás Arénában rendezendő BL-döntőre. Szoboszlai Dominik az utolsó szalmaszálba kapaszkodik.
Korábban abban bízhatott a Liverpool, hogy kétarcú csapatként az angol bajnokságban ugyan botladozik és a kupasorozatokból is kiesett, de a Bajnokok Ligájában annál meggyőzőbben menetel. Csakhogy múlt szerdán, Párizsban szembejött a valóság a címvédő Paris Saint-Germain képében: Arne Slot gárdája megúszta ugyan 2-0-s vereséggel, de még a Pool-hívek is elismerték, akár 5-6 gól is kikaphattak volna a kedvenceik. Közülük is különösen fontos a visszavágó Kerkez Milos és főleg Szoboszlai Dominik számára, hiszen egy bravúros feltámadással életben maradna a reményük a május 30-i, budapesti BL-döntőbe jutásra.

Nagy cél lebeg Szoboszlai Dominik szemei előtt: három lépésre van a budapesti BL-döntőtől
Márpedig Szoboszlai sosem titkolta, hogy gyerekkori álma a BL-győzelem – az pedig hab lenne a tortán, sőt a habon is cseresznye, ha arra hazája nemzeti stadionjában kapna esélyt. Noha az utóbbi hetekben, hónapokban mind gyakrabban faggatták erről a riporterek, egyre lemondóbban nyilatkozott erről a lehetőségről.

– Össze kell kapnunk magunkat, mert ha így játszunk, akkor szerintem nagyon hamar elfelejthetjük a Bajnokok Ligáját és a jövő évi BL-szereplésünket is. Kicsit magunkba kell néznünk és elgondolkodni, hogyan csinálhatunk ebből a katasztrofális szezonból egy olyat, amire emlékezni tudunk majd – mondta például a Spíler TV adásában, miután másfél hete a Manchester City 4-0-ra lelépte a Poolt az FA-kupa negyeddöntőjében.

Persze Szoboszlaiék nem véletlenül beszéltek arról is a párizsi vereségük után, hogy az Anfield megélt már néhány hasonló bravúrt, mint amilyenre most a PSG ellen ítéltettek. Ráadásul érdekes párhuzam, hogy amikor ebben a században a negatív rekordot jelentő 19 vereséggel a legrosszabb szezonját produkálta a Liverpool – Rafa Benítez első évében –, akkor a BL-történelem egyik legemlékezetesebb fordításával megnyerte a sorozatot: 0-3-ról egyenlítve, majd tizenegyesekkel nyerve az AC Milan elleni isztambuli fináléban.

Szoboszlai Dominik három lépésre a hazai BL-döntőtől

Addig azonban kőkemény feladatok vár(hat)nak a hazai BL-döntőről álmodó magyar Liverpool-sztárra: ha a PSG-n sikerülne is túljutni, az elődöntőben a Bayern München vagy a Real Madrid elleni párharc jelentené az utolsó két állomást a Puskás Aréna felé vezető úton (a németek 2-1-es előnyről kezdik a szerdai, hazai visszavágót).

A keddi BL-program:

21.00 Liverpool-PSG (az első meccsen: 0-2)

21.00, Sport1: Atlético Madrid-Barcelona (2-0)

A múlt szerdai PSG-Liverpool (2-0) meccs összefoglalója:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
