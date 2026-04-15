Könnyek az Anfielden, Szoboszlai összetörve búcsúzott a Liverpool-szurkolóktól – Videó

Idén gyakorolhatták eleget a vereségek kezelését a Liverpool labdarúgói: a Bajnokok Ligája-negyeddöntő keddi, Paris Saint-Germain elleni hazai 0-2-es visszavágója már a 18. kudarcuk volt a 2025/26-s szezonban (ebben a században 19 a negatív klubrekord, még a 2004/05-ös idényből). Mégis érthető, hogy a szokottnál is nehezebben viselték a kiesést. Különösen Szoboszlai Dominik és jó barátja, Mohamed Szalah, akik a társaiknál is többet veszítettek, és a könnyeikkel küszködve köszönték meg az Anfield közönségének támogatását.

Szoboszlai Dominik magába roskadt a kiesés miatt: oda a budapesti BL-döntő álma

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah is sokat vesztett

Szoboszlait alighanem azért érintette mélyen a PSG elleni újabb vereség, mert elbúcsúzhatott a május 30-i, budapesti BL-döntő részvételének álmától.

Még az övénél is keserűbbre sikerült a nyáron eligazoló Szalah búcsúja, hiszen neki ez volt az utolsó BL-meccse (Liverpool-játékosként legalábbis biztosan). Az egyiptomi támadó 2017 óta 83 mérkőzésen 47 góllal és 20 gólpasszal segítette a Vörösöket a legrangosabb európai kupasorozatban.

football can be cruel at times. some players trade their boyhood club status for stardom/image and leave with silverware, whereas someone who gave everything to the club doesn’t leave with anything. it just wasn’t meant to be salah😔 pic.twitter.com/yBjIGG26Vd — 🇵🇸 عادل (@adil_s11) April 14, 2026

Ahogy az alábbi képen látszik, Szalah könnyei is kicsordultak a legendás liverpooli szurkolótábor, a Kop előtt:

A Liverpool-PSG (0-2) BL-meccs összefoglalója: