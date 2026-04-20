Buzsik Borka intim pillanatot osztott meg Szoboszlai Dominikról - fotó

Századik angol bajnokiján lépett pályára a magyar válogatott csapatkapitánya, és a jeles alkalmat győzelemmel ünnepelhette. Mint ismert, a Liverpool 2–1-re legyőzte városi rivális Evertont, a sikerből pedig Szoboszlai Dominik is kivette a részét, hiszen a 100. percben egy szögletből gólpasszt adott. A lefújást követően a magyar középpályás sietve hazatért, hogy családjával ünnepelje meg a győzelmet, felesége, Buzsik Borka pedig egy meghitt pillanatot is megosztott: a fotón Szoboszlai és kislányuk együtt gyönyörködnek a legelő juhokban.

Buzsik Borka intim pillanatot osztott meg Szoboszlai Dominikről és kislányukról / Fotó: Instagram

Szoboszlai Dominik kislányával együtt ünnepelt

A 25 éves középpályás a városi rangadó után hazasietett, hogy még az esti fürdetés és lefekvés előtt egy kis időt tölthessen kislányával és feleségével. Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik egy jól ismert helyre, egy farmra vitték ki a kislányukat, ahol együtt csodálták meg a legelő juhokat. A család számára ez már visszatérő program, hiszen amikor csak tehetik, ellátogatnak ide, hogy élvezzék a nyugodt környezetet és a természet közelségét, ezúttal pedig a magyar válogatott játékos is velük tartott. Az idilli pillanatról Borka egy fotót is megosztott közösségi oldalán, amely teljesen elvarázsolta a rajongókat.