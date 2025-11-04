Lebukott, ezzel az autócsodával jár Liverpoolban Szoboszlai Dominik – videó

Egy angliai benzinkúton videózták le a Liverpool magyar válogatott focistáját. Szoboszlai Dominik autója egy valódi kocsicsoda, aminek az árából Budapesten akár egy lakást is lehetne venni.

Szoboszlai Dominik autója egy valódi kocsicsoda Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Szoboszlai Dominik a benzinkúton

– ezzel a felirattal került fel az internetre a videó, amelyen a Liverpool játékosa éppen üzemanyagot tölt az autójába.

Szoboszlai Dominik autója méregdrága

Szoboszlai korábban egy Mercedes AMG G63-as tulajdonosa volt, majd egy vörös Range Rover Sporttal kapták lencsevégre, aminek az ára 37 millió forinttól indul. Azonban az 510 lóerős változat alapára már 58,6 millióba fáj. Mint ismert, amikor a válogatott csapatkapitánya éppen Magyarországon tartózkodik, akkor egy 215 millió forint értékű, fekete színű Lamborghini Revuelto sportkocsival jár, amely a cég egyik legdrágább modellje.

Most pedig egy Audi RS Q8 mellett videózták le a benzinkúton, aminek a kezdőára 56,7 millió forint.

A full extrás változat, amiben minden felszereltség megtalálható, ára viszont már 69 millió forint körül mozog. Sőt, az úgynevezett Performance kivitel alapára Magyarországon 61,7 millió forintba kerül, amely ugyancsak jóval több lehet a kiválasztott felszereltségtől, a színtől, és a különleges csomagoktól.