Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Máté, Mirella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kerkez Milos a Skoda után egy 200 milliós luxusautóval jelent meg – Videó

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 14:25
Rolls-RoyceLiverpool
A Liverpool magyar védője magabiztosan mozog a luxus világában. Kerkez Milos életstílusa is követi futballkarrierje meredek ívét.

Úgy tűnik, hogy a magyar válogatott balhátvédje nem csak a pályán, hanem azon kívül is szintet lépett. A 21 esztendős futballistát korábban egy sokkal szerényebb, nagyjából 15-20 millió forint értékű Skodában kapták lencsevégre a válogatott edzését megelőzően. Mostanra már egy igazi luxusautóra váltott: Kerkez Milos egy Rolls-Royce Cullinant vezet Liverpool utcáin.

Kerkez Milos kihasználja a liverpooli fizetés adta előnyöket
Kerkez Milos kihasználja a liverpooli fizetés adta előnyöket Fotó: Liverpool FC

A Cullinan a brit gyártó első és máig egyetlen SUV-modellje, amely a nevét a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról kapta. A több mint 2,5 tonnás, impozáns méretű jármű V12-es motorral, és 563 lóerős teljesítménnyel rendelkezik. A belsejében finom bőrülések és prémium hangrendszer emeli ki az autót a mezőnyből.

@amillophotos

Milos Kerkez pulling up in one of the hardest cars at Liverpool 😮‍💨 Urban Cullinan is serious 🔥 #MilosKerkez #LiverpoolFC #FootballersCars #LuxuryCars #UrbanAutomotive

♬ I'm on Ten - Nbhd Nick

Az ár sem mindennapi: egy új Rolls-Royce Cullinan nagyjából 600 ezer dollárnál kezdődik, ami nagyjából 200 millió forintnak felel meg. Bizonyos extrák és személyre szabott kialakítás ennél jóval magasabbra is feltornázhatja az összeget.

Kerkez Milos oda figyel a kiegészítőkre is

A Liverpool védőjét korábban több értékes kiegészítővel is lefotózták már. A válogatott főhadiszállásán például egy 3 millió forintos táskát villantott.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu