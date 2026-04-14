Szoboszlai Dominik érzi, hogy hibázott, saját videóval üzent szurkolóknak

Szoboszlai Dominik már egyszer bocsánatot kért a szurkolóktól, most ismét üzent nekik a Liverpool-PSG Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágója előtt. Mint ismert, a magyar válogatott középpályása a Manchester City elleni 4-0-s vereséget követően gesztikulált a drukkerek irányába, amit sokan rossz néven vettek. Szoboszlai napokig nem reagált az esetre, végül a hétfői sajtótájékoztatón elnézést kért a szurkolóktól. A történet azonban itt nem zárult le: kedden reggel közösségi oldalán ismét üzent a rajongóknak.
A magyar válogatott csapatkapitánya a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy félreértés történt közte és a szurkolók között, amiért elnézést is kért. Azt is hozzátette, hogy sosem éreztette azt, hogy ő nagyobb lenne a saját klubjánál.
Talán úgy érezte, elvesztette a szurkolók bizalmát, ennek fényében a Liverpool középpályása kedden reggel ismét a közösségi médiában is megszólalt: Instagram-oldalán egy videót tett közzé, amelyben az idei góljait gyűjtötte össze és a felvételeken jól látszik, hogy minden találatát a szurkolókkal együtt ünnepelte. A videó egyértelmű üzenetként értelmezhető: Szoboszlai szeretné maga mögött hagyni az incidenst, és jelezte, mennyire fontos számára a drukkerek támogatása.
