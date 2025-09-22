Csapata vereséggel ünnepelt, Dembélé nyerte a 2025-ös Aranylabdát

Ousmane Dembélé neve immár örökre beíródott a futball történelemkönyvébe: a francia válogatott klasszis kapta a 2025-ös Aranylabdát. A villámgyors szélső álomszezont produkált, hiszen a PSG-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, a francia bajnokságot, Francia Kupát és a Szuperkupát, emellett a klubvilágbajnokságon döntőig vezette csapatát, ahol végül ezüstérmesek lettek. Teljesítményével nemcsak klubját vitte diadalra, hanem a nemzetközi futballvilág elismerését is kivívta – a díjjal pedig hivatalosan is a legnagyobbak közé lépett.

Ousmane Dembélé nyerte a 2025-ös Aranylabdát Fotó: Adam Davy - PA Images

Dembélé legfőbb riválisa a Barcelona-sztárja volt

Lamine Yamal másodszor is elnyerte a legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-díjat, miután 2025-ben ismét kiemelkedő szezont produkált a Barcelonában és a spanyol válogatottban egyaránt. A mindössze 18 éves spanyol támadó ezzel sorozatban másodszor bizonyult korosztálya legjobbjának, és tovább erősítette helyét a futball legnagyobb ígéretei között. A díjátadóra több mint húsz családtagját is magával vitte, Yamal barátnője azonban ezúttal nem jelent meg az eseményen.

Kikapott a PSG

Érdekesség, hogy a gála időpontjában a Paris Saint-Germain francia bajnokit játszott. Dembélé kihagyta a rangadót, melyet a párizsiak 1-0-ra elveszítettek a Marseille otthonában.