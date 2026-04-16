Spanyol sztárcsapat vinné a Liverpool magyar kapusát

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 16:52
Nagy múltú spanyol csapat nézte ki magának az FC Liverpool magyar kapusát. Pécsi Ármin iránt az FC Sevilla érdeklődik.
Pécsi Ármint szemelte ki magának a Sevilla a következő szezonra - írja cikkében a spanyol AS. A 21 éves magyar kapus az FC Liverpool játékosa, és még nem debütált az első csapatban, bár már több alkalommal behívták a keretbe. Egyelőre azonban Alisson, Mamardashvili és Woodman előtte állnak a rangsorban. 

Pécsi Ármin
Pécsi Ármin felkeltette a Sevilla érdeklődését / Fotó: Cody Froggatt / Northfoto

Pécsi magyar származású, bár 2005-ben Ausztriában született, és a Liverpool tartalékcsapatának kiemelkedő játékosa. Minden korosztályos magyar válogatottban szerepelt. A Puskás Akadémia utánpótláscsapatainál nevelkedett, és a 2023–2024-es szezonban kölcsönben a magyar másodosztályú Csakvárban játszott, a Liverpool 2025 nyarán körülbelül kétmillió euróért szerződtette

- írja Pécsi Árminról cikkében az AS.

Pécsi Ármin az U21-es csapatban szerepel

Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában 16 angol negyedosztályú bajnokin szerepelt, ezeken 29 gólt kapott. A Sevilla hétszer hódította el az Európa-ligát, 2014-től például sorrendben háromszor diadalmaskodott. A spanyol bajnokságot egyszer, még 1946-ban nyerte meg, a Spanyol Kupát pedig ötször érdemelte ki. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu