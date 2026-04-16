Spanyol sztárcsapat vinné a Liverpool magyar kapusát

Pécsi Ármint szemelte ki magának a Sevilla a következő szezonra - írja cikkében a spanyol AS. A 21 éves magyar kapus az FC Liverpool játékosa, és még nem debütált az első csapatban, bár már több alkalommal behívták a keretbe. Egyelőre azonban Alisson, Mamardashvili és Woodman előtte állnak a rangsorban.
Pécsi magyar származású, bár 2005-ben Ausztriában született, és a Liverpool tartalékcsapatának kiemelkedő játékosa. Minden korosztályos magyar válogatottban szerepelt. A Puskás Akadémia utánpótláscsapatainál nevelkedett, és a 2023–2024-es szezonban kölcsönben a magyar másodosztályú Csakvárban játszott, a Liverpool 2025 nyarán körülbelül kétmillió euróért szerződtette
Pécsi Ármin a Liverpool U21-es csapatában 16 angol negyedosztályú bajnokin szerepelt, ezeken 29 gólt kapott. A Sevilla hétszer hódította el az Európa-ligát, 2014-től például sorrendben háromszor diadalmaskodott. A spanyol bajnokságot egyszer, még 1946-ban nyerte meg, a Spanyol Kupát pedig ötször érdemelte ki.
