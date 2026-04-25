Arne Slot meghozta a döntését Pécsi Árminról

Kapussérülések miatt Pécsi Ármin ott lesz a kispadon a szombati Liverpool-Crystal Palace Premier League-mérkőzésen (16:00, tv: Match 4). Sőt, ezúttal Kerkez Milos is, aki nem került be Arne Slot vezetőedző kezdőcsapatába. Csak egy magyar, Szoboszlai Dominik lesz ott a pályán az első perctől kezdve.

Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt kényszerű döntésre jutott a Liverpool vezetőedzője, és Frederick Woodmant kellett a kapuba állítania a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésre – míg a kispadra a csapat 21 éves magyar hálóőre, Pécsi Ármin ülhet le. A balhátvéd poszton Kerkez Milossal szemben ezúttal is Andy Robertsonnak szavazott bizalmat a holland szakember, aki a magyarok közül csak Szoboszlai Dominikot küldi pályára kezdőként – méghozzá a védelem jobb oldalán.

