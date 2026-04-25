KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Márk névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arne Slot meghozta a döntését Pécsi Árminról

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 15:05
kezdőcsapatokCrystal Palace
Arne Slot vezetőedző kijelölte kezdőcsapatát. Szoboszlai Dominik az első perctől kezdve ott lesz a pályán a Liverpool-Crystal Palace meccsen, míg Pécsi Ármint mellett Kerkez Milos is a kispadon kezd.
B.
A szerző cikkei

Kapussérülések miatt Pécsi Ármin ott lesz a kispadon a szombati Liverpool-Crystal Palace Premier League-mérkőzésen (16:00, tv: Match 4). Sőt, ezúttal Kerkez Milos is, aki nem került be Arne Slot vezetőedző kezdőcsapatába. Csak egy magyar, Szoboszlai Dominik lesz ott a pályán az első perctől kezdve.

Fotó: James Gill - Danehouse

Alisson Becker és Giorgi Mamardasvili sérülése miatt kényszerű döntésre jutott a Liverpool vezetőedzője, és Frederick Woodmant kellett a kapuba állítania a Crystal Palace elleni bajnoki mérkőzésre – míg a kispadra a csapat 21 éves magyar hálóőre, Pécsi Ármin ülhet le. A balhátvéd poszton Kerkez Milossal szemben ezúttal is Andy Robertsonnak szavazott bizalmat a holland szakember, aki a magyarok közül csak Szoboszlai Dominikot küldi pályára kezdőként – méghozzá a védelem jobb oldalán.

A hazaiak kezdőcsapata a Liverpool-Crystal Palace mérkőzésre:

  • Woodman - Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Robertson - Mac Allister, Curtis Jones - Szalah, Wirtz, Gakpo - Isak

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
