Gyász a futballvilág: elhunyt a Wembley-hős klublegenda

Szomorú hír rázta meg az angol futballt, 57 éves korában elhunyt Nicky Smith, aki játékosként és emberként is maradandó nyomot hagyott maga után. A legendás labdarúgó hosszú és bátor küzdelem után vesztette életét rákbetegségben.

A futballjátékos hosszú karrier járt be a sportágban Fotó: Unsplash

Rajongók és volt csapattársai gyászolják a futball-legendát

Smith pályafutását a Southend United csapatánál kezdte az 1980-as évek közepén, de igazi hőssé a Colchester United színeiben vált. Kulcsszerepet játszott az 1991–92-es idényben, amikor a klub történelmi sikereket ért el, és kétszeres bajnoki győzelmet ünnepelhetett. Pályafutása során azt is megélhette, amiről sok fiatal csak álmodik és gólt szerzett a Wembley Stadionban.

Később megfordult a Northampton Town klubbnál, majd a Sudbury Town játékosaként újabb sikereket ért el, többek között segítette a csapatot története első FA-kupa főtáblás szerepléséhez. Visszavonulása után sem szakadt el a futballtól: edzőként, menedzserként és játékos-asszisztensként is dolgozott, többek között a Saffron Walden Townnál.

Érdekesség, hogy a pályán kívül egészen más hivatást választott, rendőrként szolgált, sőt az angol rendőrségi válogatott csapatkapitánya is volt. A Colchester United korábbi játékosainak egyesülete megható üzenetben búcsúzott tőle, kiemelve, hogy nemcsak a pályán, hanem azon kívül is mindenki szerette.

Ma értesültünk a szomorú hírről, miszerint Nicky (Smudger) Smith elvesztette hosszú és bátor küzdelmét a rákkal. Bárki, aki ismerte Nickyt, tudja, mennyire szerették a pályán és azon kívül is, és nagyon fog hiányozni mindenkinek. Ebben a szomorú időszakban gondolataink a családjával, barátaival és korábbi csapattársaival vannak. Nyugodj békében, Nicky – hiányozni fog a mosolyod és a humorod.

Nicky Smith története sokak számára inspiráló marad, hiszen valóban megélte azt, amiről gyerekként milliók álmodnak - írja a Daily Star.