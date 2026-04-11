A Paks edzője sem maradt csendben, Bognár György elmondta, miért szavaz a Fideszre

"Nagyon fontos választás előtt állunk" – hangsúlyozta Bognár György, a Paks vezetőedzője. A szakember szerint mindenkinek a szívére kell hallgatnia, ugyanakkor úgy véli, hogy számunkra a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök jelenti azt a jövőt, amelyre minden magyar embernek szüksége van. Hozzátette: teljes mellszélességgel támogatja Süli Jánost, a Tolna vármegye 3. számú választókerületének jelöltjét, akire ő maga is leadja majd a szavazatát a 2026-os választásokon – írja a Ripost.
Nagyon fontos választás elé nézünk. Mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy hova húzza az X-et, de én azt gondolom, hogy most annyira kiélezett a helyzet, hogy egyértelműen a Fidesz biztosítja számunkra azt a jövőt, amire szükségünk van. És így, a jelen helyzetben azt gondolom, hogy Süli Jánosra kell szavazni annak, akinek tiszta a feje
- mondta Bognár György.
