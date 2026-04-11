Választás 2026BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Paks edzője sem maradt csendben, Bognár György elmondta, miért szavaz a Fideszre

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 17:10
A Paks vezetőedzője szerint a Fidesz biztosítja a magyar emberek számára azt a jövőt, amelyre szükségük van. Bognár György már tudja, hogy húzza az X-et.

"Nagyon fontos választás előtt állunk" – hangsúlyozta Bognár György, a Paks vezetőedzője. A szakember szerint mindenkinek a szívére kell hallgatnia, ugyanakkor úgy véli, hogy számunkra a Fidesz és Orbán Viktor miniszterelnök jelenti azt a jövőt, amelyre minden magyar embernek szüksége van. Hozzátette: teljes mellszélességgel támogatja Süli Jánost, a Tolna vármegye 3. számú választókerületének jelöltjét, akire ő maga is leadja majd a szavazatát a 2026-os választásokon – írja a Ripost.

Bognár György a Fideszre fog szavazni április 12-én / Fotó: Hegedüs Róbert

Bognár György: Fidesz biztosítja számunkra azt a jövőt, amire szükségünk van

Nagyon fontos választás elé nézünk. Mindenkinek szíve-joga eldönteni, hogy hova húzza az X-et, de én azt gondolom, hogy most annyira kiélezett a helyzet, hogy egyértelműen a Fidesz biztosítja számunkra azt a jövőt, amire szükségünk van. És így, a jelen helyzetben azt gondolom, hogy Süli Jánosra kell szavazni annak, akinek tiszta a feje

- mondta Bognár György

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
