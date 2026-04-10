Kubatov Gábor: Ma a Fradi nyert, vasárnap pedig a Fidesz fog!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 22:06
Ma a Fradi nyert, vasárnap pedig a Fidesz fog. Ezt üzente az FTC-DVTK mérkőzés után a hazai csapat klubelnöke, Kubatov Gábor.

Fontos győzelmet aratott a péntek esti FTC-DVTK NB I-es bajnokin a hazai csapat. Kubatov Gábor klubelnök a közösségi oldalán jelentkezett a 3-1-es sikert követően.

Bár az első félidőben a DVTK szerezte meg a vezetést Pető Milán révén, a Fradi a második játékrész elején Elton Acolatse és Lenny Joseph góljaival előbb megfordította a mérkőzést, majd Mariano Gómez találatával beállította a 3-1-es végeredményt. Ez a győzelem azért volt nagyon fontos, mert a Ferencváros így 3 pontra megközelítette a listavezető ETO FC-t, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és kedden, a Puskás Akadémia elleni, elhalasztott mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport) teljesen ledolgozhatja a különbséget.

– üzente az FTC-DVTK meccs lefújása után Kubatov Gábor klubelnök, utalva a vasárnapi választásra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
