Kubatov Gábor: Ma a Fradi nyert, vasárnap pedig a Fidesz fog!

Fontos győzelmet aratott a péntek esti FTC-DVTK NB I-es bajnokin a hazai csapat. Kubatov Gábor klubelnök a közösségi oldalán jelentkezett a 3-1-es sikert követően.

Bár az első félidőben a DVTK szerezte meg a vezetést Pető Milán révén, a Fradi a második játékrész elején Elton Acolatse és Lenny Joseph góljaival előbb megfordította a mérkőzést, majd Mariano Gómez találatával beállította a 3-1-es végeredményt. Ez a győzelem azért volt nagyon fontos, mert a Ferencváros így 3 pontra megközelítette a listavezető ETO FC-t, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, és kedden, a Puskás Akadémia elleni, elhalasztott mérkőzésen (18:45, tv: M4 Sport) teljesen ledolgozhatja a különbséget.

Ma a Fradi nyert, vasárnap pedig a Fidesz fog!

– üzente az FTC-DVTK meccs lefújása után Kubatov Gábor klubelnök, utalva a vasárnapi választásra.