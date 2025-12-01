Robbie Keane kendőzetlen őszinteséggel reagált a Varga Barnabásról szóló pletykákra

Varga Barnabás nélkül is 2-1-re megnyerte a Puskás Akadémia-FTC bajnoki rangadót a magyar rekordbajnok. Robbie Keane vezetőedző a lefújás után tisztába tette azokat a pletykákat, amik a magyar válogatott támadóról kezdtek el terjedni az interneten.
Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt
– árulta el az M4 Sportnak még egy órával a mérkőzés kezdete előtt az ír szakember, hogy miért nem nevezte Varga Barnabást a keretbe sem. Azonban a találkozó alatt elkezdtek olyan pletykák szárnyra kelni az interneten, hogy átigazolás állhat a háttérben.
Önök az internetnek hisznek?!
– reagált a lefújás után Robbie Keane, amikor szembesítették a Varga Barnabásról megjelent pletykákra. Az ír szakember hozzátette, őszintén elmondta a magyar válogatott támadó távollétének okait a mérkőzés előtt.
A Fradi-edző csapata Puskás Akadémia elleni teljesítményéről azt mondta, az első félidőben nem volt annyira meggyőző a játékuk, kicsit lassúnak találta azt, de ez érthető a csütörtöki Európa-liga meccs után. Aztán viszont megjött az intenzitás, és a második félidőben hamar kétgólos előnyt szereztek Kanikovszki és Gruber révén – akiket nem győzött dicsérni.
Abszolút elégedett lehetek. Ugyanazt az energiát és teljesítményt várom el a fiúktól a bajnokságban, mint az Európa-ligában
– tette hozzá Robbie Keane.
