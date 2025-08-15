Nagy a baj, a főtábla előtt költöznie kell a Győrnek?

Olyan még sosem történt a magyar fociban, hogy ugyanabban a szezonban két csapatunk is ott legyen valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A Fradi helye hetek óta biztosított, a Győr pedig még harcol a Konferencialigában. Az ETO játékosait a fertőzött fű sem zavarta, bejutottak a sorozat playoff-körébe.

A gyepen már most látni a fertőzést Fotó: Krizsán Csaba

A győriek a 2-0-s győzelmükkel, 3-2-es összesítéssel ütötték ki a svéd Stockholmot, nyitva tehát az út a főtábla felé. Ebben Samuel Petrás kapusnak oroszlánrésze van, hiszen büntetőt hárított, majd a 96. percben kivédte Eskil Edh ritka erős bombáját is.

Petrás jegyezze meg jól ezt a csütörtöki napot, mert olyan szerencséje nem lesz még egyszer az életben, mint amikor a labda a sarkára, majd onnan nem a hálóba, hanem szögletre pattant. A találkozón a győriek olyan speciális módon támadtak le, hogy a svédeknek nem volt lehetőségük arra, hogy sikeresen vessék be, amit jól tudnak: a még gyorsabb támadásszövést

– nyilatkozta a Borsnak Hajszán Gyula, a győriek egykori 37-szeres válogatott futballistája, aki beszélt a pálya állapotáról is.

A gyepszőnyeget vegyszerrel már képtelenség rendbe hozni. Hallomásom szerint a szeptemberi válogatott szünet során teljesen lecserélik, ami több millió forintos költséget jelent. Sőt, úgy hallottam, hogy a Rapid ellen sem játszhat már itthon a csapat

– válaszolta Hajszán, aki szerint Dunaszerdahelyen fogadhatná ellenfelét az ETO. Ugyanakkor nem kizárt, hogy Szombathelyen lesz a meccs.

Az 1986-os vb-résztvevő, kétszeres magyar bajnok Hannich Péter szerint nem kell tartani a következő ellenféltől, az osztrák Rapidtól.

A Rapid aligha jobb a svédeknél, tehát verhető. Az mindenesetre előnyös, hogy Bécsig sem kell sokat utazgatni.

- mondta Hannich.

A Rapid elleni hazai meccset augusztus 21-én rendezik, egyelőre kérdés, hogy hol. A Kisalföld szerint erre a körre maradhat Győrben az ETO.