Életét vesztette a fiatal focista, fegyveresek támadtak a csapatbuszukra

A Ghánai Labdarúgó Szövetség közlése szerint Dominic Frimpong, a Chelsea Berekumban játszó focista vasárnap fegyveres rablás áldozata lett csapata buszán, miközben azok hazafelé tartottak egy mérkőzésről.

A hírek szerint a focista volt az egyetlen áldozat Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A focista próbált elmenekülni, de nem járt sikerrel

A Berekum Chelsea azt nyilatkozta, hogy hat álarcos férfi fegyverekkel állta el az utat, amikor a csapat visszatért a Samartex elleni ghánai Premier League-mérkőzésről.

A klub közlése szerint a rablók a buszra lőttek, miközben az megpróbált tolatni a veszély elől. A személyzet és a játékosok elmenekültek a járműből, de Frimpongot fejbe találta a lövedék. A 20 éves férfit kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe. A jelentések szerint csak ő sérült meg a támadásban. A ghánai hatóságok közlése szerint a buszon 30 játékos és tisztviselő utazott.

A Ghánai Labdarúgó Szövetség (GFA) mély megrázkódtatással és mély fájdalommal fogadta Dominic Frimpong, a Berekum Chelsea Football Club játékosának tragikus halálhírét. Az eset megrázta az egész futballvilágot. A GFA őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, csapattársainak, a technikai személyzetnek, a vezetőségnek és a Berekum Chelsea minden dolgozójának ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A GFA Frimpongot ígéretes fiatal tehetségként jellemezték, akinek az elkötelezettsége és a játék iránti szenvedélye megtestesítette liga szellemiségét.

A vasárnapi incidens nem az első alkalom volt, hogy egy csapatot megtámadtak Ghánában. A helyi rendőrség közölte, hogy „további személyzetet és helyszínelő szakértőket küldtek a területre”, hozzátéve, hogy „az elkövetőket a lehető legrövidebb időn belül letartóztatják” - írja a The Guardian.