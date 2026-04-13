Életét vesztette a fiatal focista, fegyveresek támadtak a csapatbuszukra

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 13. 17:20
A fiatal sportoló tragikus halála megrázta az egész futballvilágot.

A Ghánai Labdarúgó Szövetség közlése szerint Dominic Frimpong, a Chelsea Berekumban játszó focista vasárnap fegyveres rablás áldozata lett csapata buszán, miközben azok hazafelé tartottak egy mérkőzésről.

A focista próbált elmenekülni, de nem járt sikerrel
A hírek szerint a focista volt az egyetlen áldozat Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

A focista próbált elmenekülni, de nem járt sikerrel

A Berekum Chelsea azt nyilatkozta, hogy hat álarcos férfi fegyverekkel állta el az utat, amikor a csapat visszatért a Samartex elleni ghánai Premier League-mérkőzésről.

A klub közlése szerint a rablók a buszra lőttek, miközben az megpróbált tolatni a veszély elől. A személyzet és a játékosok elmenekültek a járműből, de Frimpongot fejbe találta a lövedék. A 20 éves férfit kórházba szállították, de belehalt sérüléseibe. A jelentések szerint csak ő sérült meg a támadásban. A ghánai hatóságok közlése szerint a buszon 30 játékos és tisztviselő utazott.

A Ghánai Labdarúgó Szövetség (GFA) mély megrázkódtatással és mély fájdalommal fogadta Dominic Frimpong, a Berekum Chelsea Football Club játékosának tragikus halálhírét. Az eset megrázta az egész futballvilágot. A GFA őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt családjának, csapattársainak, a technikai személyzetnek, a vezetőségnek és a Berekum Chelsea minden dolgozójának ebben a rendkívül nehéz időszakban.

A GFA Frimpongot ígéretes fiatal tehetségként jellemezték, akinek az elkötelezettsége és a játék iránti szenvedélye megtestesítette liga szellemiségét.

A vasárnapi incidens nem az első alkalom volt, hogy egy csapatot megtámadtak Ghánában. A helyi rendőrség közölte, hogy „további személyzetet és helyszínelő szakértőket küldtek a területre”, hozzátéve, hogy „az elkövetőket a lehető legrövidebb időn belül letartóztatják” - írja a The Guardian.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu