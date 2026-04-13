Rablásba fulladt a szülinapozás Kecskeméten

Szülinapi iszogatás közben támadt ismerőseire egy férfi Kecskeméten, kirabolta és bántalmazta őket. A nyomozók pár órán belül elfogták a 21 éves fiatalembert. Az eset április 10-én délután történt Kecskeméten, miután két férfi találkozott egy ismerősükkel, miközben hazafelé tartottak, hogy megünnepeljék egyikük születésnapját. Rövid beszélgetés után úgy döntöttek, hogy egy lakatlan házban folytatják az italozást, ahol az ismerős párja is csatlakozott hozzájuk. Később a pár távozott, azonban a férfi nem sokkal ezután visszatért egy léccel. Ezzel fenyegette meg a két férfit, és értékeik átadására kényszerítette őket.

A támadó elvette egyikük telefonját a hozzá tartozó külső akkumulátorral együtt, a másik sértett zsebeit átkutatva pedig megszerezte a tárcájában lévő pénzt. Az elkövető ezután bántalmazta a sértetteket: egyiküket a léccel, a másikat ököllel ütötte meg. A két férfi végül elmenekült, majd értesítették a rendőrséget.

A kecskeméti nyomozók néhány órán belül elfogták a 21 éves férfit, és rablás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették

- írja a police.hu.