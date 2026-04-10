Lesújtó tragédia történt, gyászba borult a magyar válogatott focista oldala

Gyászol a magyar válogatott egykori csatára, Nikolics Nemanja. 49 éves korában, tragikus körülmények közt meghalt a lengyel válogatott másodedzője, Jacek Magiera.

Jacek Magiera halálhírét a Lengyel Labdarúgó Szövetség (PZPN) közölte. Bár a részéletekről nem számoltak be, a Radio Wroclaw információi szerint az edző futás közben esett össze, megpróbálták újraéleszteni, kórházba szállították, de ott nem sokkal később elhunyt. A tragédia pontos okát egyelőre nem tudni.

Magiera játékosként 170 mérkőzésen lépett pályára a lengyel Legia Warszawa színeiben, később, 2017-ben edzőként bajnoki címet is nyert a klubbal – amelynél Nikolics Nemanja edzője is volt. A korábbi magyar válogatott labdarúgó a közösségi oldalán, egy fekete-fehér bejegyzés mellett a következő szavakkal búcsúzott egykori mesterétől:

Nyugodj békében, Jacek.

A 49 évesen elhunyt szakembertől a lengyel labdarúgás legnagyobb sztárja, Robert Lewandowski is megemlékezett.