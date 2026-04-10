Lesújtó tragédia történt, gyászba borult a magyar válogatott focista oldala

Nikolics Nemanja
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 18:05
Futás közben összeesett és meghalt Jacek Magiera. A 49 éves labdarúgóedzőt a magyar válogatott korábbi csatára, Nikolics Nemanja gyászolja.
Gyászol a magyar válogatott egykori csatára, Nikolics Nemanja. 49 éves korában, tragikus körülmények közt meghalt a lengyel válogatott másodedzője, Jacek Magiera.

Fotó: Eurasia Sport Images / Getty Images

Jacek Magiera halálhírét a Lengyel Labdarúgó Szövetség (PZPN) közölte. Bár a részéletekről nem számoltak be, a Radio Wroclaw információi szerint az edző futás közben esett össze, megpróbálták újraéleszteni, kórházba szállították, de ott nem sokkal később elhunyt. A tragédia pontos okát egyelőre nem tudni.

Magiera játékosként 170 mérkőzésen lépett pályára a lengyel Legia Warszawa színeiben, később, 2017-ben edzőként bajnoki címet is nyert a klubbal – amelynél Nikolics Nemanja edzője is volt. A korábbi magyar válogatott labdarúgó a közösségi oldalán, egy fekete-fehér bejegyzés mellett a következő szavakkal búcsúzott egykori mesterétől:

Nyugodj békében, Jacek.

Fotó: Instagram

A 49 évesen elhunyt szakembertől a lengyel labdarúgás legnagyobb sztárja, Robert Lewandowski is megemlékezett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
