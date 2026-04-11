Ismeretlen állat támadt rá: négy műtéten esett át, élet-halál között lebeg az édesanya

Súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy oklahomai édesanya, miután egy azonosítatlan állat támadt rá március 29-én.

Alicia Maxeyt a Blanco városában található ingatlan tulajdonosa találta meg eszméletlenül, vérző állapotban. A férfi mentősként dolgozik, és azonnal segítséget hívott, majd a nőt sürgősen a tulsa-i St. John’s kórházba szállították. A nő sógornője, Kat Kelley szerint Maxey közvetlenül a támadás előtt egy „mély morgást” hallott. Elmondása alapján valami rátámadt, földre rántotta, és súlyosan megsebesítette. Bár az áldozat elsőre kutyaszerű állatról beszélt, nem tudta egyértelműen azonosítani a támadót.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet. A Pittsburg megyei seriffhivatal az Oklahoma Wildlife Services szakembereivel együttműködve próbálja meghatározni, milyen állat okozta a sérüléseket. A helyszínen talált bizonyítékokat DNS-vizsgálatnak vetik alá, és felmerült, hogy akár medve vagy hegyi oroszlán is lehetett a támadó.

A seriff, Frankie McClendon szerint a sérülések rendkívüli súlyosságúak. Mint mondta, közel négy évtizedes pályafutása alatt még nem látott ehhez hasonló, vadállat által okozott sérüléseket. Maxey állapota kritikus, eddig négy műtéten esett át. Férje, Wallace elmondása szerint sokkolta a látvány, amikor először meglátta feleségét a kórházban.

A család helyzetét tovább nehezíti, hogy Wallace jelenleg dialízisre szorul, és vesetranszplantációra vár. Maxey volt a család fő keresője, így a kieső jövedelem komoly anyagi gondokat okoz. A történtek után a család gyűjtést indított, hogy fedezni tudják a kezelések és a mindennapi kiadások költségeit. Az egyetlen autójukat a történtek után elszállították, és folyamatosan növekvő díjakat számolnak fel érte, ami megnehezíti Wallace számára, hogy eljusson a kezelésekre. A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset körülményeit, tudta meg a People.