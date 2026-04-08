BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

nav
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 08:02 / FRISSÍTÉS: 2026. április 08. 08:03
eljárásukrán aranykonvojaranykonvoj
Nyilvános vécében hamisíthatták az iratokat.
Bors
A szerző cikkei

A sajtóban ukrán aranykonvojként elhíresült ügy kapcsán a közelmúltban több valótlan információ látott napvilágot – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hiteles tájékoztatás és a további hamis állítások megjelenésének elkerülése érdekében tájékoztattak a nyomozás állásáról, és egy videót is nyilvánosságra hoznak, amelyen emberek vélelmezhetően dokumentumokat hamisítanak - írja a Magyar Nemzet.

A Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz- és aranytömbforgalommal összefüggésben

a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.

Az eljárás során március elején megállítottak egy szállítmányt, amelynek tartalmát jegyzőkönyvbe vették, a szállításban részt vevő személyeket tanúként meghallgatták, és több forrásból szereztek be információkat az ügyről.

Az ukrán aranykonvoj által szállított készpénzről többek között megállapították a pénzügyi nyomozók:

  • A páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek, euró és dollár voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba.
  • Az eurót az olasz jegybank nyomtatta.
  • A szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető.

A NAV a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátását indítványozta az Osztrák Köztársaságnak és a Lengyel Köztársaságnak.

A nyomozáskor több arra utaló bizonyíték keletkezett, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított negyvenmillió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint kilenc kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyen a gyanú szerint

a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, a társai pedig korrupciós pénzről beszélnek.

A NAV visszautasította a sajtóban megjelent feltételezéseket, amelyek szerint a nyomozó hatóság a büntetőeljárás során nem a törvények szerint járt volna el. Minden nyomozati cselekménnyel kapcsolatban videós dokumentáció is készült, amelyeket az eljárás során a hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint kezel – írta meg a Blikk.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu