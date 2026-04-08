Szívszorító, váratlanul összeesett Delhusa Gjon, kórházba került

Delhusa Gjon szívszorító történetet mesélt gyermekkorából. Mint felidézte, egy alkalommal kórházba került, több gyermek is hirtelen lett rosszul.

Delhusa Gjon kórházba került, rémisztő helyzeten ment keresztül gyermekként / Fotó: Knap Zoltán / Bors

Delhusa Gjon kálváriája

Delhusa Gjon még mindössze 4 éves korában lett szemüveges. Mint elmondta, édesanyja a Péterfy Sándor utcai Kórház orvosasszisztense volt, így a kórház óvodájába járt.

Négyéves lehettem, amikor az egész óvodát elvitték a Gerecse tetejére nyaralni. A gondtalan kirándulás azonban pillanatok alatt rémálommá vált. Húszan voltunk gyerekek, és szinte egy-szerre mindannyian összeestünk, összerogytunk úgy, mint a bábuk. A háttérben egy rettegett betegség állt: a járványos gyermekbénulás.

- nyilatkozta, írja a Story.

Akkoriban vakcina hiányában sokan átestek ezen a betegségen, voltak például, akik kerekesszékbe kerültek. Gjon esetében a szülők között szerencsére voltak orvosok is, így hamar ellátást kaptak, valamint szereztek egy kis repülőgépet, amely leszállt a hegytetőn és elvitte a gyerekeket: Budapesten pedig már várták őket az orvosok.