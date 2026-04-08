Szívszorító, váratlanul összeesett Delhusa Gjon, kórházba került

Delhusa Gjon szívszorító történetet mesélt gyermekkorából. Mint felidézte, egy alkalommal kórházba került, több gyermek is hirtelen lett rosszul.
Delhusa Gjon még mindössze 4 éves korában lett szemüveges. Mint elmondta, édesanyja a Péterfy Sándor utcai Kórház orvosasszisztense volt, így a kórház óvodájába járt.
Négyéves lehettem, amikor az egész óvodát elvitték a Gerecse tetejére nyaralni. A gondtalan kirándulás azonban pillanatok alatt rémálommá vált. Húszan voltunk gyerekek, és szinte egy-szerre mindannyian összeestünk, összerogytunk úgy, mint a bábuk. A háttérben egy rettegett betegség állt: a járványos gyermekbénulás.
- nyilatkozta, írja a Story.
Akkoriban vakcina hiányában sokan átestek ezen a betegségen, voltak például, akik kerekesszékbe kerültek. Gjon esetében a szülők között szerencsére voltak orvosok is, így hamar ellátást kaptak, valamint szereztek egy kis repülőgépet, amely leszállt a hegytetőn és elvitte a gyerekeket: Budapesten pedig már várták őket az orvosok.
Hozták magukkal a gyerekbénulás elleni védőoltást, a Sabin-cseppeket, rögtön beadták, így az összes gyerek megúszta, senki nem bénult le. Nálam viszont maradandó nyomot hagyott, tönkrement a szemem, és attól kezdve erős, 10 dioptriás szemüveget kellett hordanom. Erre mondták akkoriban, hogy szódásüveget viselek…
