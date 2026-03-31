Dzsudzsák Balázs a szívéhez kapott, nem bírt ellenfelével a magyar válogatott

A magyar válogatott szombaton 1-0-s győzelmet aratott Szlovénia ellen a Puskás Arénában, kedden este pedig újabb felkészülési mérkőzést, Magyarország-Görögország találkozót rendeztek. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ezúttal is a kezdőcsapatban kaptak helyet, ahogy azt már megszokhattuk Marco Rossi együttesében. A találkozó élénk iramban indult, a magyar válogatott több ígéretes lehetőséget is kidolgozott: Sallai Roland, Tóth Alex és Vitális Milán is veszélyeztetett. A túloldalon a görögök sem maradtak adósok a helyzetekkel, időnként komoly feladat elé állítva Tóth Balázs kapust. A lendületes, de gól nélküli első félidőt követően így 0-0-s állásnál vonulhattak szünetre a csapatok.

A második játékrészben sem esett vissza a tempó, mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb lehetőségek. A válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, azonban a 77. percben a szívéhez kapott, ugyanis kényszerű cserét kellett végrehajtania Marco Rossi együttesének: Dzsudzsák klubtársa, Bárány Donát sérülés miatt hagyta el a pályát, a helyére pedig Schön Szabolcs érkezett, aki a szlovénok ellen már betalált. Az utolsó percekben is nagyon kiegyenlített volt a játék, nem bírtak egymással a csapatok, így a Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzés 0-0-ás döntetlennel zárult.

A magyar válogatott legközelebb júniusban lép pályára újabb két felkészülési mérkőzésen: Marco Rossi együttese június 5-én Finnországot fogadja a Puskás Arénában, majd négy nappal később idegenben, Kazahsztán ellen folytatja a felkészülést.